Liam Payne anuncia su primer show en Argentina: cómo comprar las entradas

Para aquellos fieles seguidores que han estado junto a Liam Payne desde los días de One Direction, así como para aquellos que lo descubrieron a través de su música en solitario, les llega una emocionante noticia: Liam Payne regresa a Argentina para presentarse por primera vez ante sus fans en esta parte del mundo con su material como solista. El esperado evento tendrá lugar el 9 de septiembre en el estadio Movistar Arena, con la producción a cargo de DF Entertainment.

Liam Payne irrumpió en la industria musical de manera magistral. A la temprana edad de 16 años, formó parte de One Direction, la boy band más destacada de los últimos tiempos, junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Sin embargo, su camino no fue fácil. Desde muy joven, Liam había soñado con ser cantante y decidió presentarse por primera vez en el programa de talentos británico The X Factor cuando tenía 15 años. En aquella ocasión, uno de los jueces le aconsejó regresar cuando fuera un poco más grande. Liam volvió a intentarlo en 2010 y su audición memorable fue ovacionada de pie. Ese mismo año, Nicole Scherzinger, cantante de The Pussycat Dolls y jueza del programa, sugirió que Liam y los demás miembros de One Direction se presentaran juntos como una banda, lo cual se convirtió en uno de los aciertos más notables de la historia musical reciente. Aunque el grupo quedó en tercer lugar en la competencia, la semilla y la química entre ellos permanecieron inalterables y los llevaron al estudio para grabar juntos por primera vez.

Su primer sencillo, "What Makes You Beautiful", fue un enorme éxito y pronto llegaron las canciones que conformarían su primer álbum, "Up All Night", lanzado en noviembre de 2011. A partir de ese momento, One Direction marcó el rumbo del pop con importantes premios, cinco álbumes de estudio y éxitos inolvidables como "Night Changes", "Story of My Life", "18" y "Right Now", por nombrar solo algunos.

One Direction entró en una pausa indefinida a finales de 2015, pero cada miembro de la banda aún tenía mucho por ofrecer en el ámbito musical. En el caso de Liam, todo comenzó con su sencillo "Strip That Down", una colaboración con Quavo coescrita por Ed Sheeran y Steve Mac, que se estrenó en mayo de 2017. Esta canción mostró a un Liam más maduro y audaz, tanto en términos de letras como en la búsqueda de nuevos sonidos.

Fue un adelanto de lo que el cantante tenía preparado para iniciar su fructífera carrera en solitario: explorar otros ritmos, incursionar en la música bailable y abordar temas más oscuros que los que había explorado en su etapa en la boy band. Otra muestra de su versatilidad llegó en 2018 con el sencillo "For You", en colaboración con Rita Ora, para la banda sonora de la película "Cincuenta sombras liberadas". En agosto de ese mismo año, lanzó su primer EP, "First Time", que consta de cuatro canciones y comenzó a mostrar diferentes facetas del artista, desde una incursión en ritmos latinos con la canción homónima "First Time", hasta abordar de manera profunda una separación en "Home With You" y presentar una balada cruda como "Depend On It". Su primer álbum de estudio, "LP1", profundizó en estos temas y presentó nuevas propuestas en cuanto a géneros y estilos que se fusionan en un ambiente de trap-pop único.

El concierto que ofrecerá Liam Payne en el estadio Movistar Arena el 9 de septiembre será una ocasión imperdible para encontrarse con este gran cantante en su debut frente al público argentino con su música en solitario. Sin embargo, no hay dudas de que también honrará el camino recorrido interpretando muchas de las canciones más queridas de One Direction y, quién sabe, tal vez nos sorprenda con lo que está trabajando en estos días.

Cómo comprar las entradas para ver a Liam Payne

Las entradas para ver a Liam Payne en Argentina se pueden adquirir a través del sitio web de Movistar Arena.