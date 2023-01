Harry Styles sufrió un terrible accidente en pleno show 

Este fin de semana Harry Styles dio un show en California, en el marco de su exitosa gira 'Love on Tour' por Estados Unidos. Mientras interpretaba la canción ‘Music for a Sushi restaurant”, el británico sufrió un accidente que no pasó desapercibido por sus fanáticos.

Entre los presentes se encontraban Jennifer Aniston y Julie Bowen, quienes pudieron ver el momento exacto en el que Harry se agachó y se le rompió el pantalón beige de cuero en la zona de la entrepierna. El momento fue capturado y el video se viralizó en redes sociales.

Tal como sucedió en Buenos Aires, el ex integrante de One Direction se mueve con rapidez sobre el escenario, mientras baila al compás de la música y corre por los distintos pasillos para hacerle llegar su música al público.

Aunque sintió cierta vergüenza, Harry pidió un momento de silencio para explicar que "debía retirarse solo unos minutos y cambiar de vestuario". Además, el artista aseguró que su show es "un recital para toda la familia”.

Olivia Wilde y Harry Styles terminaron su relación:

Olivia Wilde y Harry Styles decidieron separarse principalmente porque el trabajo que tienen, no les permite estar juntos. De acuerdo a los medios locales norteamericanos, esta fue una decisión que tomaron conjuntamente.

El cantante de 28 años tiene planificada una gira por Latinoamérica para el 2023 y la actriz cuenta con distintos proyectos en Los Ángeles, por lo que no estarían coincidiendo en sus planes. Por lo tanto, decidieron enfocarse en sus carreras y continuar siendo amigos.

Su historia comenzó en septiembre del año 2020 entre bastidores; se enamoraron durante el rodaje de la película “No te preocupes, querida” que cuenta con la actuación de Florence Pugh, quién también participó en la última versión de Mujercitas (2019) y Chris Pine, recordado por su papel en Star Trek.

