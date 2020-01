Se revelaron cuáles fueron los videos musicales más vistos de la década

El 2019 se terminó y con el también una década cargada de grandes acontecimientos. Con eso en mente, Youtube reveló la lista de los videos más vistos de los últimos tiempos.

Sorprendentemente, “Despacito”, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ganó la década de 2010, según un balance de los videos más vistos en YouTube. Casi dos años después de su lanzamiento, el clip continúa en la cima de los éxitos entre 2010 y 2019.

En el podio le siguen la canción “Shape of you”, de Ed Sheeran, con unas 4.500 millones de visualizaciones y “See you again”, de Wiz Khalifa, con 4.300 millones de vistas. Cabe destacar que estos tres temas son del año 2017.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee (6.558.078.465 visualizaciones)



Ed Sheeran - Shape of You (4.517.718.066 visualizaciones)



Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth (4.320.523.808 visualizaciones)



Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars (3.732.564.526 visualizaciones)



PSY - GANGNAM STYLE (3.471.161.219 visualizaciones)



Justin Bieber - Sorry (3.225.301.301 visualizaciones)



Maroon 5 - Sugar (3.086.744.534 visualizaciones)



Katy Perry - Roar (2.968.228.909 visualizaciones)



OneRepublic - Counting Stars (2.883.120.697 visualizaciones)



Ed Sheeran - Thinking Out Loud (2.864.887.373 visualizaciones)