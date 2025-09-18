Aseguran que Christian de Dinamarca está enamorado

Christian de Dinamarca volvió a generar interés en la prensa. El heredero, de 18 años, está en el centro de las especulaciones por una historia personal que, de confirmarse, podría marcar un nuevo capítulo en su vida pública. Los medios aseguran que hay una joven muy cercana a él, y las señales que rodean a esta relación alimentan cada vez más los rumores.

Christian de Dinamarca

Todo comenzó cuando salió a la luz una fotografía privada en la que se veía al príncipe con una chica. La imagen desapareció rápidamente de las redes, pero bastó para despertar la curiosidad y abrir la puerta a la investigación periodística. Desde entonces, el foco está puesto en la misteriosa protagonista de esa escena, una joven que no solo comparte tiempo con Christian, sino que también ha aparecido en entornos reservados al núcleo más próximo de la familia real.

Quién es la supuesta nueva novia de Christian de Dinamarca

Las sospechas crecieron cuando fue vista en el 18º cumpleaños de la princesa Isabella. No se trataba de la celebración pública en el Teatro Real, sino de la fiesta privada en Amalienborg, donde solo acudieron familiares y amigos íntimos. Entre los asistentes estaban el exmonitor de tenis del rey Federico, Christian von Buchwald, y otras figuras cercanas a la reina Mary. En ese selecto grupo también estuvo presente Emma Nygaard, la joven de 21 años que ahora todos señalan como la posible pareja del heredero.

Familia real de Dinamarca

Los medios locales aseguran que Christian y Emma se conocen desde hace tiempo, pues ambos estudiaron en el Ordrum Gymnasium y se graduaron juntos en 2023. Según las crónicas, la relación se habría intensificado este año, y los gestos de cercanía entre ellos son cada vez más evidentes. Recientemente, fueron vistos en el festival Smukfest, en Jutlandia, disfrutando de los conciertos de Benjamin Hav & the Family y del grupo de rap Suspekt, acompañados también por la princesa Isabella y otros amigos.

Christian de Dinamarca fue visto con su supuesta novia Emma

La Casa Real mantiene silencio y no emitió comentarios, en línea con su política de no referirse a cuestiones privadas. Sin embargo, las reiteradas apariciones de Emma junto al círculo íntimo de los reyes Federico y Mary refuerzan la idea de que lo suyo podría ir más allá de un romance pasajero.

En el pasado, Christian de Dimamarca ya fue vinculado con otras jóvenes, como Chiara de Borbón-Dos Sicilias, pero los rumores nunca prosperaron. Ahora, con Emma Nygaard, las pistas parecen más firmes y la expectativa está en si el príncipe dará el paso oficializar este romance.

