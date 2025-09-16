Una vidente se refirió a la salud de Thiago Medina y reveló: “Se está aferrando a la vida”

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa en terapia intensiva tras el grave accidente que sufrió mientras manejaba su moto. Aunque el pronóstico sobre su estado de salud sigue siendo reservado, su familia de a poco ha ido compartiendo su parte médico. En medio del caos que ha significado el incidente, una vidente compartió su interpretación sobre el estado de salud del joven, causando revuelo en redes y medios.

Thiago Medina

La visión de Kiara Ríos sobre Thiago Medina

En un video publicado recientemente en redes sociales, la vidente Kiara Ríos aseguró que Thiago Medina se encuentra “aferrado a la vida” a pesar de la gravedad del accidente. Según sus palabras, el joven está entubado en terapia intensiva y enfrenta un riesgo de infecciones frecuentes debido a un procedimiento quirúrgico.

La mujer agregó que visualiza la necesidad de una traqueotomía, debido a un corte en la garganta, y anticipó que podrían presentarse otras intervenciones médicas, además de la atención de coágulos de sangre para evitar complicaciones. También comentó que la medicación de Thiago Medina deberá ajustarse progresivamente antes de estos procedimientos.

En su relato, la vidente destacó la fuerza y juventud del ex Gran Hermano, asegurando que su “luz está bastante fuerte” y que, pese a los pronósticos complejos, se mantiene con voluntad de superar la situación.

La complicada realidad de la familia de Thiago Medina

Thiago Medina sufrió el accidente cuando circulaba en su moto, lo que le provocó fracturas y complicaciones internas que requirieron y seguirán requiriendo intervenciones quirúrgicas. Tras el impacto, fue trasladado al hospital de Moreno, donde permanece bajo cuidado intensivo.

Thiago Medina y Daniela Celis

Su familia y amigos cercanos se turnan para recibir los partes médicos y acompañar al joven. Hasta el momento, los profesionales de salud trabajan para estabilizarlo y definir los próximos pasos en su recuperación, mientras los seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y esperanza.