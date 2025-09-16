La revelación de Pitty La Numeróloga sobre el nuevo amor de Nico Vázquez: “Va a ser papá”

Pitty La Numeróloga compartió una revelación sobre Nico Vázquez que llamó la atención por su precisión y proyección. En una lectura reciente, la especialista analizó el presente del actor y anticipó un nuevo capítulo en su vida afectiva, con señales que apuntan a cambios personales y familiares muy importantes.

La predicción que Pitty La Numeróloga hizo sobre Nico Vázquez y su presente amoroso

Pitty La Numeróloga sorprendió con una interpretación sobre el futuro de Nico Vázquez, marcada por vínculos, decisiones y momentos clave. A través de su análisis, trazó un recorrido que incluye transformaciones emocionales y una etapa que podría redefinir su vida. La lectura se centró en los números que acompañan al actor y en cómo estos reflejan.

Nico Vázquez

En su participación en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), la especialista en numerología analizó el momento que atraviesa el ex Casi Ángeles tras su ruptura con Gimena Accardi y compartió una serie de predicciones que incluyen un nuevo amor, cambios personales y la posibilidad de convertirse en padre.

“Él tiene en su destino el número 1, es una persona que tiene los mismos números que Messi”, explicó Pitty La Numeróloga al comenzar su análisis. Según detalló, ese número representa liderazgo, inicio de ciclos y una fuerte conexión con el plano espiritual. “Ha hecho un trabajo espiritual muy grande. Ha evolucionado”, agregó, destacando que el actor se encuentra en medio de una etapa de transición.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Actualmente, Nico Vázquez transita lo que la especialista definió como “un año 9”, que en su lectura representa la finalización de ciclos. “Está en una etapa de cierres en su vida, donde se termina una parte del libro de su vida para abrirse a lo nuevo”, señaló. Esta etapa, según explicó, prepara el terreno para lo que vendrá en los próximos años, marcados por cambios significativos.

Por su parte, Pitty se animó a proyectar la vida del director hacia 2026, donde anticipó que será un año de apertura y renovación para él. “Va a estar conociendo a alguien. Capaz en este momento tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después, pero el año que viene se reencuentra con el amor”, afirmó. La lectura apunta a un nuevo vínculo afectivo que podría consolidarse con el tiempo.

Pero la predicción más llamativa llegó al referirse al 2027. “Va a ser un año donde apuesta al amor. Creo que hasta se vuelve a casar y hasta siento que va a ser papá en un futuro. No ahora ni mañana, pero en dos años hablamos”, expresó la numeróloga, dejando abierta la posibilidad de que el actor inicie una nueva etapa familiar. La afirmación se dio en un tono sereno, como parte de una lectura más amplia sobre su vida.

En la misma línea, Pitty La Numeróloga hizo referencia al entorno emocional de Nico Vázquez, destacando que se lo ve más animado y rodeado de afectos. “Está mejor anímicamente después de la separación”, comentó, en relación al proceso que atravesó tras el fin de su relación con Gimena Accardi. Aunque no se mencionaron nombres ni detalles específicos, el enfoque estuvo puesto en su presente.

Nico Vázquez

VDV