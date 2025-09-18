El anuncio de Wanda Nara sobre la participación de Maxi López en MasterChef temporada 2025 dejó atónito a propios y extraños. La expareja volvería a unirse, pero esta vez mediante un imponente proyecto laboral que los tiene como protagonistas: la empresaria en la conducción y el exfutbolista como competidor. Sin embargo, en las últimas horas hubo un volantazo que hizo poner en duda su participación.

Al parecer, una parte del acuerdo entre él y su exesposa -y madre de sus hijos- hizo que evalúe retirarse antes de que las hornallas se enciendan.

Maxi López y Wanda Nara | Twitter

Maxi López, a punto de ser papá, se alejaría de MasterChef

La presencia de Maxi López en MasterChef es una de las más polémicas y tentadoras propuestas que puso Telefe sobre el asador. Con la conducción confirmada de Wanda Nara, el famoso ciclo de cocina está a punto de comenzar las grabaciones, donde el exfutbolista tendría que viajar al país para poner manos a la obra.

Según explicaron en A La Tarde (América TV), la participación del padre de Valentino, Constantino y Benedicto López estaría en tensión puesto a la falta de una bonificación que la Bad Bitch le habría prometido. "Maxi López, cuando lo llaman de MasterChef con la oferta, se despacha con una fortuna. En Telefe le dicen que no y es Wanda Nara la que lo vuelve a llamar para decirle: 'La diferencia la pongo yo con un sponsor'. Ahí cierran un contrato millonario de palabra", relató el periodista Daniel Fava en el magazine vespertino.

"Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece", afirmó. En este marco, una de las facilidades que les da la productora a los concursantes es la posibilidad de brindarles herramientas gastronómicas previas al inicio del programa para que tengan conocimientos previos de cocina antes de que las cámaras se enciendan. De acuerdo con lo manifestado por Fava, este dinero no estaría, y el fastidio ya se haría notar.

A tan sólo tres meses de convertirse en padre por segunda vez junto a Daniela Christiansson, el exfutbolista ajusta su desembarco en Buenos Aires y ultima detalles financieros para justificar su presencia en la televisión argentina y compensar económicamente su ausencia en Europa, donde quedará la modelo sueca junto con el niño por nacer y su hija Elle de un año y seis meses.

Maxi López | Instagram

Por su parte, el reality sólo será un condimento más a la vida del Maxi López, aunque ya le agregó bastante pimienta al asunto antes de comenzar. Cabe destacar que este conflicto, no se trata de una ruptura formal del contrato con la productora, sino un reclamo por la deuda de un dinero pactado con la mediática conductora que pondría en jaque la buena relación que compusieron en este último tiempo.

NB