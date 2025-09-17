El desgarrador posteo de Marcos Ginocchio después del nuevo parte médico Thiago Medina

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa horas críticas tras el violento accidente en moto que sufrió el viernes en Moreno. El joven de 22 años permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde los médicos analizan la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica.

La noticia conmovió a sus familiares, amigos y excompañeros del reality, que desde entonces multiplican cadenas de oración y mensajes de apoyo en las redes sociales. Entre ellos, Marcos Ginocchio se mostró muy afectado.

Marcos Ginocchio, Daniela Celis y Thiago Medina

El desgarrador posteo de Marcos Ginocchio por Thiago Medina

El campeón de Gran Hermano publicó en Instagram un conmovedor texto dedicado a Thiago Medina, con quien forjó un fuerte vínculo dentro de la casa. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito, las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, escribió. Junto al mensaje, Marcos Ginocchio compartió fotos del joven con sus dos hijas, Laia y Aimé.

El posteo de Marcos Ginocchio

El gesto de Ginocchio se sumó a los mensajes que días atrás enviaron Daniela Celis, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Nacho Castañares. Todos ellos compartieron públicamente la preocupación por la salud de su excompañero y pidieron acompañar a la familia con oraciones y buena energía.

La propia familia de Thiago organizó una cadena de oración este martes a las 21 horas. Camila Deniz, la hermana del joven, convocó a través de sus redes sociales a encender una vela en su nombre. “Los invito a que pidan por él, para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir. Tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan”, escribió.

Thiago Medina

Mientras tanto, el entorno más cercano aguarda con esperanza la evolución médica de Thiago, que continúa en estado reservado. Según el último parte médico, el influencer presentó episodios de fiebre, continúa con asistencia respiratoria mecánica y recibe inotrópicos, aunque sin necesidad de aumentar las dosis. Igualmente, si evoluciona favorablemente, los médicos evalúan una nueva intervención quirúrgica junto con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.