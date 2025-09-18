La guerra legal y mediática de Wanda Nara y Mauro Icardi pareciera no tener un final. A pesar de que el futbolista se encuentra con el Galatasaray y su novia en Turquía, y la modelo en la Argentina con sus trabajos, los cruces entre ellos siguen existiendo en redes sociales y en la Justicia. Sin embargo, muchos usuarios comenzaron a apuntar contra la conductora de MasterChef, asegurando de que no decía la verdad sobre su expareja. De esta manera, la propia Elba Marcovecchio, abogada de la contraparte, expuso todas las mentiras que Nara habría dicho.

Una a una, las mentiras de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Durante las últimas semanas, Mauro Icardi y la China Suárez compartieron románticas postales en sus cuentas de Instagram, donde demostraban su lujosa y feliz vida en Turquía. El futbolista se alejó de la Argentina y sus polémicas, pero sigue frente a las diversas batallas que se le presentan tras su separación con Wanda Nara. Por su parte, la conductora se encuentra en un gran momento de su carrera profesional, tras las grabaciones de la nueva temporada de Love is Blind y con el comienzo de MasterChef Celebrity, además de disfrutar de sus hijos en la Argentina. Sin embargo, los cruces y el enfrentamiento con su expareja la persiguen.

La separación de Nara e Icardi es uno de los temas que más tiene atentos a las personas, y por eso los medios de comunicación no dudan en consultarle hasta a las abogadas de las partes para saber los detalles. En las últimas horas, Puro Show (eltrece) tuvo la oportunidad de encontrarse con Elba Marcovecchio, una de las patas fuertes del equipo legal de Mauro. Fue en el mismo vivo que, a pesar de la restricción legal, demostró algunas de las mentiras que Wanda habría estado diciendo sobre su expareja.

“No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando”, comenzó expresando la letrada, respecto a la supuesta deuda alimentaria que el futbolista enfrentaría por sus hijas. En esa misma línea, aseguró que la modelo tampoco habría ofrecido acercarse a Turquía con sus hijas para que el futbolista las viera, ya que las extraña. Cuando le preguntaron si ella mentía, Elba lanzó picante: "Lo dejo a su criterio".

Finalmente, Elba Marcovecchio habló del supuesto ejército de trolls que tendría Wanda Nara en las redes sociales para atacar a Mauro Icardi y la China Suárez, quienes, según la abogada, están muy felices juntos. “Es mucho peor que eso... Esto no es la primera vez que pasa y me parece muy bien que Agustín Rodríguez, el abogado de Eugenia, tome cartas en el asunto porque ella fue una de las principales víctimas”, expuso en el móvil. De esta manera, terminó con la entrevista y las supuestas mentiras de la modelo sobre la separación y la guerra que está lejos de resolverse.

A.E