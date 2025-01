La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, atraviesa un momento complicado en su paso por el UWC Atlantic College de Gales, donde cursa el segundo año del exigente Bachillerato Internacional. Aunque las expectativas hacia la joven no son tan altas como las que recaen sobre su hermana mayor, la princesa Leonor, los últimos reportes sobre su rendimiento académico generaron preocupación en Zarzuela, dejando al descubierto las dificultades que enfrenta en un entorno tan competitivo.

La sombra de la comparación con su hermana Leonor, heredera al trono español, parece pesar cada vez más sobre Sofía. Mientras que Leonor dejó una huella destacable en el mismo colegio, con notas sobresalientes y un desempeño ejemplar, Sofía mostró un progreso más modesto.

Si bien la infanta aprobó todas las materias, las notas fueron muy al límite, lo que contrasta con el brillante historial académico de su hermana mayor. Esta diferencia empezó a generar que se habló sobre cómo manejar las expetectativas dispares entre las dos hermanas.

Tensiones en Zarzuela por el desempeño de la infanta Sofía

La educación de los miembros de la realeza se considera un pilar esencial para mantener la imagen y legitimidad de la institución. En este sentido, a la infanta se la ve poco motivada académicamente, una percepción que inquieta a los miembros de la Casa Real.

Sin embargo, desde el entorno familiar están evitando dramatizar la situación. A pesar de las preocupaciones, reconocen que Sofía aún tiene tiempo para redirigir su camino y adaptarse al riguroso sistema educativo internacional del UWC Atlantic College. Este proceso, aunque desafiante, también es visto como una oportunidad para que la joven desarrolle su propia identidad lejos de las constantes comparaciones que no solo recaen sobre Leonor.

En la memoria de muchos está el caso de la infanta Elena, hermana del rey Felipe VI, quien también tuvo un desempeño académico discreto en su juventud. Este antecedente parece resurgir como un recordatorio de los riesgos de no cumplir con las expectativas que la sociedad y la institución monárquica imponen a sus miembros más jóvenes.

No obstante, el caso de Sofía no es alarmante. Los informes indican que aprobará sus materias, aunque con notas que no son de excelencia. Pese a esto, el paso de la infanta Sofía por Gales está lejos de ser determinante para su futuro. Aunque los resultados actuales no cumplen con las expectativas, es innegable que aún tiene la oportunidad de demostrar su capacidad en otros aspectos.

