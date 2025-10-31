Los escándalos mediáticos más fuertes que protagonizó Meghan Markle

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, cumplió sus 44 años hace unas semanas. Desde su boda con el príncipe Harry en 2018, su nombre estuvo asociado a momentos que generaron una fuerte repercusión internacional. Antes de ingresar a la familia real, la actriz canadiense había desarrollado una carrera exitosa en Hollywood, pero su vida cambió por completo al convertirse en parte de una de la monarquía británica.

Los fuertes escándalos mediáticos que protagonizó Meghan Markle

Uno de los temas que más atención acaparó en los años previos a su casamiento fue su conflictiva relación con su padre, Thomas Markle. La distancia entre ambos se hizo pública poco antes de la boda real, cuando él comenzó a conceder entrevistas a distintos medios y a compartir extractos de cartas privadas. Aquellas declaraciones provocaron un profundo quiebre familiar y dieron origen a una demanda que Meghan presentó contra un portal británico por invasión a su privacidad.

Poco después de su llegada oficial a la realeza, la duquesa volvió a ser noticia cuando, junto a Harry, decidió apartarse de sus funciones dentro de la Corona. En 2020, la pareja anunció su renuncia como miembros activos de la familia real, lo que fue interpretado por muchos como un cambio de rumbo en la historia de la monarquía. El episodio, bautizado por la prensa como Megxit, marcó el inicio de una nueva etapa para ambos, con residencia en Norteamérica y una vida más independiente de los protocolos reales.

En 2021, Meghan y Harry volvieron a llamar la atención tras su entrevista con Oprah Winfrey, emitida en horario estelar por la televisión estadounidense. En esa conversación, la duquesa relató la presión mediática y emocional que experimentó durante su tiempo como miembro activo de la realeza, además de hablar abiertamente sobre su salud mental. Las declaraciones provocaron una ola de reacciones en todo el mundo y un profundo impacto en la imagen pública de la monarquía británica.

Ese mismo año, nuevas controversias surgieron cuando el diario The Times of London publicó testimonios de exempleados del Palacio de Kensington que denunciaban un clima laboral difícil. Desde el entorno de Meghan se rechazaron las acusaciones y se aseguró que ella también había sido víctima de un trato hostil. La Casa Real abrió una investigación interna, que más tarde quedó archivada sin difusión de resultados.

Las comparaciones con Kate Middleton, la princesa de Gales, también se convirtieron en un tema constante en los medios. Las diferencias entre ambas y la forma en que la prensa británica abordó sus apariciones públicas fueron objeto de análisis durante años, alimentando el interés por la vida de las cuñadas y las tensiones dentro de la familia real.

Hoy, Meghan Markle mantiene su residencia en California junto a su esposo y sus dos hijos. Aunque ya no forma parte de la vida institucional del Reino Unido, su figura continúa generando titulares y consolidándose como una de las personalidades más observadas de la institución.

F.A