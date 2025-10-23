Meghan Markle y el príncipe Harry: cómo es su vida actual en California

Desde su mudanza a California en 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry forjaron un estilo de vida centrado en la serenidad y la familia. La pareja vive junto a sus hijos Archie y Lilibet en Montecito, una zona exclusiva del sur de California que combina lujo, privacidad y paisajes de ensueño.

Cómo es la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry en California

En las últimas semanas, el hogar de los Sussex volvió a dar de qué hablar por dos motivos: su cercanía a los incendios forestales que afectaron el área de Los Ángeles y el lanzamiento del nuevo programa de la duquesa, With Love, Meghan, producido por Netflix. Aunque se promociona como una serie filmada “en casa”, las grabaciones se realizaron en una finca cercana, lo que va en línea con el deseo del matrimonio de resguardar su intimidad.

Meghan Markle

Su residencia, conocida como The Chateau, está construida con piedra de Santa Bárbara y rodeada de olivares centenarios, cipreses e hileras de lavanda. El exterior, cubierto de hiedra y flores, transmite una sensación de armonía con la naturaleza. En su interior predominan los tonos tierra, los detalles de madera y una decoración que combina el encanto toscano con toques de diseño moderno.

La casa del Príncipe Harry y Meghan Markle

Durante una aparición virtual en America’s Got Talent, pudo verse parte del salón principal, donde destacan un sofá color crema, paredes neutras y una chimenea de piedra enmarcada por bibliotecas. En la suite principal, las vigas de madera y una pérgola cubierta de hiedra crean un ambiente cálido y relajado, mientras que el cuarto de Lilibet, decorado con motivos naturales y una cuna ovalada, refleja el cuidado por cada detalle familiar.

El hogar incluye también gimnasio, biblioteca, sala de cine y hasta un pequeño arcade, espacios pensados para combinar descanso y recreación. Pese a su magnitud, la casa mantiene una atmósfera serena, alejada del bullicio mediático que marcó su vida en el Reino Unido.

Príncipe Harry y Meghan Markle

En Montecito, Meghan Markle y el príncipe Harry encontraron algo más que una residencia: un símbolo de independencia. Allí, entre proyectos creativos y tardes en familia, Meghan y Harry parecen haber hallado el equilibrio que durante años buscaron bajo la presión del protocolo real.

F.A