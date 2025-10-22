Meghan Markle y Kate Middleton: una rivalidad que marcó a la corona

La rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton sigue dando de qué hablar, incluso años después del matrimonio de la duquesa de Sussex con el príncipe Harry. Según nuevas revelaciones publicadas por The Telegraph, el episodio que enfrentó a ambas mujeres poco antes de la boda real de 2018 habría tenido un trasfondo muy distinto al que Meghan relató en su famosa entrevista con Oprah Winfrey.

Qué hay detrás de la rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton

En aquel diálogo televisivo, la ex actriz aseguró que Kate la había hecho llorar durante una discusión por los vestidos de las niñas del cortejo nupcial, aunque luego le pidió disculpas con flores y una nota. Sin embargo, recientes declaraciones de la presentadora británica Kirstie Allsopp ofrecen una versión opuesta: quien habría terminado llorando fue Kate.

Prínicipe William, Kate Middleton, Meghan Markle, Príncipe Harry

Allsopp, amiga cercana de Camilla Parker-Bowles, contó al diario que la princesa de Gales perdió la calma al enterarse de que Meghan estaba tratando con rudeza al personal del Palacio de Kensington. “Descubrió que Meghan estaba siendo grosera con el staff y se enojó con ella. Llegó a llorar porque había perdido el control, y luego le envió flores para intentar arreglar las cosas”, relató.

La abogada de Markle, Jenny Afia, negó categóricamente estas acusaciones, asegurando que las denuncias de intimidación hacia la duquesa eran “falsas”. Sin embargo, el testimonio de Allsopp ha vuelto a alimentar la tensión entre las dos ramas de la familia real y poner bajo la lupa el carácter de la esposa del príncipe Harry.

Las acusaciones de maltrato no son nuevas. En marzo de 2021, The Times reveló que Jason Knauf, entonces secretario de comunicaciones de los Sussex, había informado a Recursos Humanos del Palacio sobre presuntas conductas abusivas por parte de Meghan. En el informe, señalaba que la duquesa “echó a dos asistentes y socavó la confianza de un tercero”, con el objetivo de “proteger al personal”.

Meghan Markle y Kate Middleton

El Palacio de Buckingham respondió anunciando una investigación interna sobre los hechos. “Estamos muy preocupados por las acusaciones publicadas y analizaremos las circunstancias para aprender de lo ocurrido”, expresaron en un comunicado.

Mientras tanto, Meghan Markle y Harry sostienen que todo se trató de una campaña de desprestigio en su contra. A más de siete años de aquel incidente, la historia vuelve a dividir opiniones y reafirma que la supuesta enemistad entre la exactriz y Kate Middleton sigue siendo una de las más comentadas de la realeza británica.

F.A