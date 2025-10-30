Máxima Zorreguieta deslumbró con un look royal con la paleta de colores tendencia de la temporada, en el marco de una celebración institucional que reunió a figuras destacadas. El conjunto elegido se caracteriza por su silueta amplia, su composición monocromática y una selección de tonos que reflejan las colecciones actuales.

Así fue el increíble look royal de Máxima Zorreguieta con los colores tendencia

Máxima Zorreguieta deslumbró con un look royal con la paleta de colores tendencia de la temporada, en una aparición que combinó diseño clásico y tonos protagonistas del otoño-invierno. La elección estilística se inscribe en una línea que prioriza la armonía cromática y la funcionalidad, con piezas que responden a una estética cuidada y adaptable.

En el marco de la celebración por el 750° aniversario de Ámsterdam, la reina de los Países Bajos asistió al evento con un conjunto que combinó elegancia, sobriedad y una paleta cromática en sintonía con la temporada. El evento se llevó a cabo en la Plaza de los Museos, donde se realizó un concierto conmemorativo.

Para esta ocasión, Máxima Zorreguieta se lució con un outfit compuesto por un mono de Natan Couture, su firma de cabecera, en tonos chocolate y borgoña; se destacó por su diseño minimalista y su silueta fluida. El diseño se caracterizó por líneas simples, escote en V, mangas largas y pantalón palazzo.

En la misma línea, se declinó por un abrigo a juego, liviano y con caída natural, acompañando a la perfección su look. La elección de los colores, ambos presentes en las pasarelas europeas de otoño-invierno, reforzó la coherencia entre el estilo personal y elegante de la reina junto a las tendencias actuales.

Los accesorios maxi con los que Máxima Zorreguieta acompañó su look

Cabe destacar que la combinación de chocolate y borgoña se posiciona como una de las más utilizadas en esta temporada. Ambas tonalidades aportan profundidad y versatilidad, y permiten jugar con accesorios en gamas neutras o metálicas. En esta ocasión, Máxima Zorreguieta optó por mantener la armonía cromática, sumando un collar y aros a juego con su atuendo, sin caer en estridencias.

El diseño elegido por la reina de los Países Bajos se centra en una estética que prioriza la funcionalidad sin resignar presencia. La silueta amplia del pantalón, junto con el escote en V, genera un equilibrio entre comodidad y estructura. Además, las mangas largas aportan continuidad visual y se adaptan a las temperaturas de la temporada.

Por otro lado, vale destacar que Máxima Zorreguieta suele incorporar piezas de diseñadores europeos que mantienen una línea clásica, con guiños contemporáneos. En esta ocasión, el diseño responde a una lógica de atemporalidad, con elementos que pueden mantenerse vigentes en el tiempo. La elección de colores también se vincula con la paleta que domina las colecciones actuales.

