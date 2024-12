Quién es Estefanía, la hija oculta de Gonzalo de Borbón y una torera estadounidense

Para Gonzalo de Borbón, primo del rey Juan Carlos, las circunstancias podrían haber sido completamente distintas e incluso podría haber aspirado a un lugar cerca del trono, pero su padre fue obligado a renunciar a sus derechos dinásticos por un problema de sordera y le brindó su lugar a su hermano menor, don Juan.

En este sentido, Gonzalo de Borbón tuvo una vida llena de sorpresas y noticias mediáticas. Por su parte, llegó a España a los 17 años y comenzó estudiando para ser físico, pero nunca acabó la carrera y su destino, finalmente, fueron las finanzas. Así, mientras su hermano Alfonso ejercía de duque de Cádiz, Gonzalo siguió su carrera como agente de la bolsa en ciudades como Nueva York y llegó a ser vicepresidente de la Cámara de Comercio de España y Costa Rica.

De esta manera, Gonzalo de Borbón vivió una vida llena de sorpresas y aventuras, como el descubrimiento de una hija secreta, Estefanía, en 1983, fruto de una relación extramatrimonial con una modelo y torera estadounidense, Sandra Lee Landry.

La torera se destacó por su nombre artístico: Dixie Lee, que utilizó para saltar al ruedo. Además de modelo, también fue actriz pero su trabajo más destacado consistió en ser torera, actividad que aprendió en México y la llevó a convertirse en leyenda del toreo,

Sin embargo, ella siempre aclaró que cuando fuera madre, esa actividad se terminaría. Así, su hija llegó, pero no con una pareja estable, sino con Gonzalo de Borbón, que tardó 15 años en reconocer legalmente a Estefanía. De la vida de la hija oculta no se sabe mucho, solo que cuando su padre murió en el 2000, ella trabajaba en una empresa de relaciones internacionales, y que en el momento del fallecimiento de Gonzalo nadie se puso en contacto con ella para hacerla partícipe.

Haber faltado a la ceremonia por su fallecimiento no fue una sorpresa, el vínculo entre Estefanía y su papá nunca fue muy amistoso. De hecho, los medios españoles de aquella época no se extrañaron al saber que no fue invitada

Además, en los años previos a su fallecimiento, Gonzalo de Borbón no habría mantenido ningún tipo de comunicación con su hija, dejando en claro que el vínculo fue siempre distante.

También, como un reflejo de la libertad y vida aventurera que vivió el hermano de Alfonso, para él la distancia con su hija no fue un motivo de tristeza ni nada relacionado. Y aunque se conoce poco sobre esta relación, no hace falta mucho para descubrir que no eran unidos.

De todas formas, esto no representó un obstáculo para seguir adelante en la vida de la hija de la torera, que le dio 5 nietos al primo del rey Juan Carlos, uno de los cuales nació luego del fallecimiento de su padre.

