La princesa Leonor se volvió tendencia en las últimas horas, debido a unas escandalosas imágenes en bikini que una reconocida revista internacional compartió. Las mismas fueron durante su formación militar, a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, y fueron difundidas en las redes sociales. Esta situación volvió a ponerla en la polémica mediática a la heredera al trono, luego de diversos rumores durante su viaje. Sin embargo, rápidamente se explicó la historia detrás de estas postales, y con quién se encontraba la princesa.

Princesa Leonor

La princesa Leonor y las fotos en bikini: ¿Dónde fueron tomadas?

Durante los últimos días en su viaje para finalizar la formación militar, la princesa Leonor fue protagonista de diversos escándalos que encendieron las alarmas de la Casa Real. La joven fue vista en dos ocasiones de fiesta, con bebidas alcohólicas en sus manos. Las fotos habían sido tomadas por personas que habían asistido a esos lugares, y provocaron el enojo de la familia real. Sin embargo, también se dio a conocer que la joven habría estado coqueteando con varios hombres, lo que pusieron al ojo mediático más atento a su accionar.

Princesa Leonor

En este contexto, la revista internacional Diez Minutos reconoció tener fotografías inéditas de la joven en bikini, y, en las últimas horas, se dio a conocer la famosa tapa. En ella, aparece la princesa Leonor, con un diseño triangular y celeste, disfrutando del mar. Las imágenes fueron tomadas en las playas de Uruguay, el día previo a la Jura de Bandera que se realizó en Elcano. Según contó Vicente Sánchez, director de Diez Minutos, en una entrevista, ellos sabían que en ese momento los alumnos estaban en un día de descanso, por lo que los amigos más íntimos de la heredera decidieron hacer la salida en conjunto.

Princesa Leonor en bikini / Créditos: Revista Diez Minutos

Sánchez especificó que nadie sabía que el plan del grupo de jóvenes era ir a la playa, pero el lugar era familiar y ellos no tomaron medidas para esconderse. "Mucha naturalidad porque es algo normal. Una chica de 19 años en un barco haciendo una instrucción muy dura tiene sus momentos de relax. Hay que darle normalidad", indicó en la revista. Entre sus amigos, se encuentran varones y mujeres que la protegen en todo momento, y que con alguno fue relacionado erróneamente. Otros medios dieron a conocer de que la heredera disfrutó de refrescos y el excelente pescado de la zona, antes de dirigirse, junto a sus amigos, al cine.

Princesa Leonor

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en destacar la tapa de Diez Minutos, sorprendidos ante las polémicas imágenes de la princesa Leonor. Sin embargo, el debate comenzó cuando algunos la trataban de que no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, mientras que otros defendían que ella merecía tener momentos de descanso. Según los especialistas, si bien ésta parece una noticia complicada, la Casa Real no tiene verdaderas preocupaciones por la revelación de fotografías, pero que posiblemente realizará un accionar oficial para apaciguar los rumores y comentarios.

A.E