Aunque muchas veces se la muestra sonriente, elegante y radiante en cada acto público, Kate Middleton, la princesa de Gales, atravesó momentos complejos en su vida personal, sobre todo durante sus embarazos. En el centro de esas dificultades aparece una condición poco conocida, pero sumamente debilitante: la hiperémesis gravídica, una forma severa de náuseas y vómitos durante la gestación.

A lo largo de sus tres embarazos, la princesa sufrió este trastorno que afecta aproximadamente a uno de cada 200 embarazos. Pero no se trata de una simple “nausea matutina”. La hiperémesis puede implicar vómitos extremos, hasta 30 veces por día, deshidratación severa, pérdida de peso e incluso hospitalizaciones prolongadas. En el caso de Kate, su primera internación fue en 2012, mientras esperaba al príncipe George, y debió ser atendida en el hospital King Edward VII en Londres. A pesar de las recomendaciones tradicionales, como comer alimentos secos o tomar jengibre, el tratamiento muchas veces requiere intervención médica seria.

La afección que sufrió Kate Middleton en sus embarazos

Más allá del plano físico, el trastorno tiene un fuerte impacto emocional. Lo describen mujeres que lo padecieron como una experiencia “traumática”, al punto de alterar la vida cotidiana por completo.

En el caso de Kate, la enfermedad no solo la obligó a hacer público su embarazo antes de las 12 semanas recomendadas, sino que también condicionó la manera en la que llevó adelante sus actividades oficiales. En los embarazos posteriores, como los de la princesa Charlotte en 2014 y el príncipe Louis en 2018, recibió tratamiento directamente en el Palacio de Kensington para evitar más ingresos hospitalarios.

En 2020, Kate reveló que una de las herramientas que la ayudaron a sobrellevar los embarazos fue la práctica de meditación y respiración profunda. Esta revelación sorprendió a muchos, ya que pocas veces la princesa había hablado abiertamente sobre su bienestar personal. Sin embargo, sus palabras aportaron visibilidad a una problemática muchas veces minimizada.

Según los especialistas, el riesgo mayor de la hiperémesis gravídica no está solo en los síntomas, sino en no recibir un tratamiento adecuado, ya que cuando no se aborda correctamente, puede poner en peligro la salud de la madre y del bebé, sobre todo si hay pérdida significativa de peso.

Los expertos creen que esta condición puede tener un componente genético. Por eso, quienes la padecen una vez, como Kate, son más propensas a experimentarla en futuros embarazos. Aunque el hecho de ser primeriza no es un factor determinante, sí lo es el embarazo de gemelos, donde las probabilidades aumentan.

VO