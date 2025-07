La princesa Delphine es hija de la Baronesa Sybille de Selys Longchamps y del difunto rey Alberto II de Bélgica. La royal es fruto de una relación extramatrimonial y luego de años de lucha, logró ser reconocida como heredera y, si bien nunca tendrá acceso al trono, sus hijos Josephine y Óscar también fueron reconocidos como príncipes. Ahora bien, en ese contexto familiar, la belga se expresó en lo que concierne al vínculo familiar con sus medio hermanos y su difunto padre.

Las princesas Josephine y Delphine de Bélgica

La princesa ilegítima, Delphine de Bélgica, confesó cómo es la relación con sus hermanastros

Tras años de lucha, Delphine de Bélgica logró ser reconocida como hija de Alberto II de Bélgica. La artista nació a partir de la relación que el rey mantuvo con la Baronesa de Selys, una vínculo por fuera del matrimonio. Desde que fue reconocida, en enero del 2020, la royal se integró paulatinamente a la Casa Real belga, participando poco a poco de las actividades oficiales y protocolares de la Corona.

Es así que, cinco años después la princesa reveló el estado actual de la relación con sus medio hermanos: “Permítanme ser clara: tengo una relación cálida, respetuosa y constructiva con el rey Felipe, la princesa Astrid y el príncipe Laurent, y estoy sinceramente agradecida por sus esfuerzos para normalizar una situación que ellos no crearon", expresó en diálogo con el podcast “It’s Reigning Men”.

Delphine de Bélgica

Luego, la royal continuó: "Creo que les cuesta aceptar la situación. (…) No me odian en absoluto, pero creo que es difícil para ellos. Ellos también tienen sus propias vidas. Yo tengo la mía. Además, son mayores que yo". Si bien la princesa fue reconocida como hija del rey y sus hijos también adquirieron el cargo de príncipes, Delphine no cobra ningún salario ni manutención de parte de la Corona, aunque sus hermanos sí la reciben. Sobre su difunto padre, la artista fue tajante: “Nunca le he reprochado nada y sigo sin hacerlo. El culpable es el sistema, la gente que lo rodea”.

La royal es consciente del impacto que tuvo para sus hermanastros enterarse de que tenían una hermana: “Creo que tuvieron una juventud y una infancia muy difíciles, porque sus padres estaban ausentes. Debo decir que él pasó más tiempo conmigo que con ellos. Así que extrañaron mucho a su padre. Y su madre tampoco estuvo realmente presente”.

Delphine de Bélgica

Delphine de Bélgica logró, tras años de reclamos legales, ser reconocida como hija del rey Alberto II y obtener para ella y sus hijos el estatus correspondiente dentro de la Casa Real. En ese marco, su testimonio reciente en el que detalla cómo es actualmente el vínculo con sus hermanastros y su mirada sobre la figura paterna ofrece una perspectiva directa sobre una historia familiar que, por años, permaneció fuera del ámbito oficial.

JO