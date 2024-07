La verdad detrás de la historia entre el príncipe Harry y Venus Williams

El príncipe Harry estuvo en los premios ESPYS donde fue galardonado por su labor en la Fundación de los Juegos Invictus. En ese mismo evento, estuvo presente Serena y Venus Williams, y un momento que protagonizó el royal llamó la atención en las redes.

El video que apareció tanto en "X" como en Instagram mostró cómo Venus decidió no pararse para aplaudir a Harry cuando recibió su premio Pat Tillman. Pero eso no fue todo, ya que la deportista parecía estar mirando de reojo a Meghan Markle.

Esto llamó tanto la atención de las redes, y algunos de los comentarios que surgieron fueron: "Venus no se pone de pie y no aplaude, sabe que es un premio comprado", "No se puso de pie ni aplaudió y la mirada de reojo fue fuerte", "me encanta Venus en este momento, ¿debería alguna esposa liderar la ovación de pie para su esposo".

Imagen reciente de Venus Williams.

Recordemos que Serena es una amiga íntima de Meghan Markle, y por eso se supone que Venus Williams debería tener una relación al menos cordial con la duquesa y el príncipe Harry.

El discurso del príncipe Harry en los premios ESPYS

En su discurso, el esposo de Meghan Markle detalló la misión de Invictus Games, que es construís una comunidad que logre unir a las personas sin importar su nacionalidad, origen o luchas personales.

Sin embargo, que el príncipe Harry recibiera este importante premio fue muy criticado, ya que algunos usuarios esperaban que lo ganase otra persona, que necesite el reconocimiento por no ser famoso. Algunos incluso teorizaron que esta era una de las razones por la cual Venus Williams estaba enojada con él.

J.C.C