Desde hace una década que Juan Carlos y Sofía de Grecia abdicaron para darle paso a Felipe VI, su hijo, y su esposa, Letizia Ortiz, como reyes y también a futuro darles el lugar a sus dos herederas: Sofía y Leonor. Con una presencia más que elegante y mucho compromiso a la hora de afrontar la agenda institucional, la mujer de 52 años se adaptó a sus nuevas responsabilidades y se mostró tanto sola como con la compañía de su familia en diferentes acontecimientos.

En este caso, recientemente no contó con las presencias de compañero de vida y sus descendientes pero lejos estuvo de no saber cómo atravesar estos ratos ya que supo bien cómo aprovechar. Teniendo en cuenta esto, se conoció qué es lo que hace la reina consorte en sus momentos de soledad.

Qué hace Letizia Ortiz cuando no está con Felipe Vi y sus hijas

Letizia Ortiz es un claro ejemplo de reinvención y adaptación a una nueva vida debido a que cabe recordar que previo a iniciar su relación con Felipe VI era periodista y mantuvo otro noviazgo con un colega, además de el rey también había estado con una reconocida modelo. Lo cierto es que una vez que contrajo matrimonio con el, en ese entonces, príncipe su cotidianeidad cambió y logró mostrar su estilismo y elegancia a la hora de vestirse pero también cómo disfrutar cuando no está con su esposo y con sus hijas.

La reina consorte no se aburre y al momento de estar en soledad sabe sacarle el máximo provecho. Se la vio en más de una ocasión caminando por las calles y asistiendo a restaurantes de origen colombiano y también realizando otros planes que son de su gusto. Según la información la especialista en realeza, Pilar Eyre, reveló que hace algunos meses visitó el emprendimiento gastronómico "La Rochela"

Letizia Ortiz.

En este negocio de comida sudamericana, Letizia Ortiz puede deleitarse con los sabores de otro continente. El valor del menú del día es de alrededor de 14 euros, mientras que el general es de 22 euros. "En el colorido restaurante colombiano de Chamberí algún comensal vuelve discretamente la cabeza para mirar a la mujer de melena canosa y despeinada, cara lavada y aspecto cansado que come completamente sola en una mesa en un rincón", comentó la reconocida escritora sobre lo que habría sido el rato de la integrante de la corona española.

Con un look casual y sin muchos elementos que resalten, la reina es una más y no sorprende a quienes habitualmente disfrutan de las comidas de "La Rochela". "Están acostumbrados a que Letizia entre con tranquilidad en el local y tome asiento siempre al fondo, en la misma mesa. Es de cuatro cubiertos, pero la simpática camarera se apresura a retirar los otros tres servicios pues sabe que la reina no espera a nadie", reveló Pilar Eyre acerca de cómo ven a su majestad en el establecimiento.

Felipe VI y Letizia Ortiz.

No solamente que disfruta de sus planes solitarios sin la presencia de Felipe VI y sus hijas, también se da gustos cómo el de comer lo que le apetece y salir de la dieta que en más de una ocasión se dijo que seguía. "Apenas mira la carta y pide el menú: tamales, cazuela de frijoles con varios tipos de carne y para beber, tachán ¡una cerveza! Mahou, por más señas. Acaba con un café fuerte", comentó la especialista en realeza.

En el mientras tanto, Letizia Ortiz se mantiene en silencio y usa su teléfono celular demostrando una rápida escritura. A la hora de pedir la cuenta, Pilar Eyre dijo qué es lo que hace: "Pide la nota, la lee y pone un billete de veinte euros encima de la mesa con un gesto que quiere decir quédese con la vuelta. Se levanta, se coloca unas gafas oscuras y sale".

Letizia Ortiz.

Por último, a Letizia Ortiz no le gustaría que la fotografíen y capten en los momentos que no está con Felipe Vi y sus hijas debido a que cuando esto se dio en las imágenes se la notaba "avejentada y desfavorecida". Es por eso que la misma fuente afirma que no ha vuelto en meses cuando anteriormente iba a La Rochela "cada quince días, cada tres semanas".

BL