Los looks de Meghan Markle y el príncipe Harry para su primera aparición pública en Reino Unido

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron juntos desde que decidieron mudarse a Reino Unido con sus dos hijos. Rodeados por una multitud y la prensa, la pareja se mostró llevando a cabo una serie de actividades en Nottingham y sus looks no pasaron desapercibidos.

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron juntos con looks clásicos y elegantes en Reino Unido

Meghan Markle y el príncipe Harry volvieron a mostrarse en público en Reino Unido con una propuesta de moda que combinó elegancia, comodidad y prendas clásicas. La duquesa de Sussex se inclinó por un estilismo monocromático en tonos borravino, mientras que su pareja eligió un conjunto casual.

La pareja viajó a Nottingham para participar en una agenda de tres actividades centradas en el apoyo a los jóvenes, la lucha contra la exclusión social y el trabajo comunitario. La visita marcó su primera aparición pública conjunta en el Reino Unido desde que regresaron a vivir al país a finales de agosto, seis años después de abandonar sus funciones oficiales en la monarquía y mudarse a Estados Unidos.

Durante el recorrido, los duques de Sussex saludaron a quienes se acercaron a recibirlos y participaron de encuentros con organizaciones locales. A través de su cuenta de Instagram, Meghan Markle compartió imágenes de la jornada y dejó ver los detalles de sus elecciones de moda.

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron juntos con looks clásicos y elegantes en Reino Unido

Meghan Markle eligió un conjunto en tonos borravino que se destacó por su elegancia y por la combinación de prendas clásicas. La actriz llevó un tapado largo de líneas rectas, solapas amplias y un diseño estructurado que aportó sofisticación al estilismo.

Debajo, lució un suéter de cuello alto en un tono bordó similar, combinado con una falda al tono y un cinturón fino con hebilla dorada que marcó la cintura. La elección de prendas dentro de una misma gama cromática creó un efecto monocromático armónico y estilizó la silueta. Para completar el conjunto, Meghan Markle sumó zapatos de punta fina en un tono borravino más oscuro, que mantuvieron la continuidad visual del look.

Meghan Markle en Nottingham

Uno de los puntos fuertes del outfit fue la elección del color: los tonos bordó y borravino aportan profundidad y elegancia, y se convierten en una alternativa al negro para los looks de otoño e invierno. Además, la superposición de prendas permitió construir un conjunto abrigado sin perder sofisticación.

Meghan Markle en Nottingham

El príncipe Harry combinó sastrería y prendas informales

El príncipe Harry, por su parte, apostó por un estilo casual elegante que combinó piezas clásicas con otras más relajadas. El hijo de Lady Di llevó un blazer gris oscuro de corte tradicional sobre una camisa blanca, que usó abierta en el cuello para darle un aire descontracturado al look.

La combinación se completó con jeans azules de corte recto y zapatos negros de gamuza, una elección que equilibró la formalidad del saco con la comodidad de las prendas de uso cotidiano. El contraste entre el gris del blazer, el blanco de la camisa y el azul del denim aportó sobriedad sin resultar demasiado formal. Así, el Príncipe Harry mostró una alternativa versátil para las ocasiones que requieren una imagen cuidada, pero permiten prescindir de un traje completo.

Los looks de Meghan Markle y el príncipe Harry para su primera aparición pública en Reino Unido



De esta manera, los looks de Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron una apuesta por las prendas básicas, aunque cada uno la interpretó desde una perspectiva diferente. Además, su aparición en Nottingham volvió a poner a la pareja frente al público británico.