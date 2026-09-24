Así está hoy la princesa Lilibet, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle, fotografíada recientemente junto a sus padres

La familia real de los duques de Sussex consolidó un hogar muy unido lejos de los protocolos tradicionales británicos. El matrimonio, conformado por el príncipe Harry y Meghan Markle, comparte su vida junto a sus dos pequeños hijos: el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet Diana, de 5 años. Recientemente, la pequeña fue fotografiada en un entorno íntimo junto a sus padres, capturando un tierno momento familiar. Rápidamente se volvió viral y despertó una inmensa ternura entre los seguidores de la realeza, al mostrar el crecimiento de la niña en su nueva etapa en el Reino Unido, destacando la complicidad y el profundo afecto en el que se rodea.

Principe Harry y sus hijos Archie y Lilibet

La princesa Lilibet, la hija del príncipe Harry y Meghan Makle, fotografíada recientemente junto a sus padres

La princesa Lilibet Diana nació el 4 de junio de 2021 en Santa Bárbara, California, marcando un hito en la vida de los duques de Sussex tras su alejamiento de las obligaciones oficiales de la corona británica. A lo largo de su infancia, las apariciones de la pequeña en las redes sociales o en medios de comunicación fueron extremadamente escasas y medidas a cuentagotas por sus padres. Prácticamente se recuerdan su retrato del primer cumpleaños, postales navideñas específicas y breves fragmentos documentales. El motivo principal por el que le tapan el rostro o la fotografían de espaldas radica en una firme decisión de privacidad y seguridad, permitiéndole así disfrutar de una niñez normal alejada del foco público.

Principe Harry, Meghan Markle y su hija Lilibet

Recientemente, una íntima fotografía de cómo se encuentra Lilibet, tras la mudanza a Reino Unido, vio la luz pública gracias a Kelly McKee Zajfen, una de las mejores amigas de Meghan Markle. A través de su perfil de Instagram, la activista compartió un carrusel de imágenes que retratan la nueva cotidianeidad de la familia real en la que los los rumores apuntan a que es la zona rural del norte de Oxfordshire, en los exclusivos Cotswolds. En esta última imagen viral, se observa a una tierna Lilibet sentada cómodamente en un sillón, luciendo un delicado vestido rosa de estilo princesa mientras interactúa con Jack, el bebé de seis meses de Kelly. La escena desborda calidez hogareña y refleja a la perfección la complicidad familiar en esta nueva etapa británica.

La princesa Lilibet, la hija del príncipe Harry y Meghan Makle, fotografíada recientemente

Meghan Markle y su familia recibieron la visita de una amiga cercana: los días con Kelly McKee Zajfen

La mudanza definitiva del príncipe Harry y Meghan Markle de regreso al Reino Unido marcó el inicio de un capítulo completamente nuevo para la familia. Apenas un mes después de haberse instalado en suelo británico, a finales de agosto, los duques de Sussex recibieron con gran entusiasmo su primera visita desde California: Kelly McKee Zajfen . La activista y cofundadora de Alliance of Moms viajó a Inglaterra acompañada de su pequeño bebé Jack, de 5 meses, convirtiéndose en un enorme apoyo anímico para Meghan en pleno proceso de adaptación tras cruzar el océano.

Durante esta entrañable estancia, que duró varios días, Kelly capturó la faceta más relajada e íntima de los ex-miembros de la realeza. Las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram revelaron momentos cotidianos llenos de afecto, como largas tardes al aire libre en la campiña inglesa. Al despedirse, Kelly no solo compartió el carrusel, sino que además expresó conmovida: "Pasándola de lo mejor. Hay algo tan especial en disfrutar de este lugar mágico con mi mejor amiga y tener a mi dulce Jack en esta aventura. Me encantó ver este dulce capítulo a través de sus ojos. El tiempo en familia es justo lo que el corazón necesitaba, ¡con un toque de puré de guisantes y fish and chips! Reino Unido, has sido tan bueno con nosotros; nos vamos con el corazón lleno. A todos los que conocimos, gracias por ser tan cariñosos con mi amiga. Fue hermoso presenciarlo, ¡ella también los extrañaba!".

Meghan Markle y su familia recibieron la visita de una amiga cercana: los días con Kelly McKee Zajfen

Así está hoy la princesa Lilibet, creciendo rodeada de afecto y privacidad en esta nueva etapa junto al príncipe Harry y Meghan Markle. Los dulces retratos familiares en el Reino Unido confirman que la pequeña de 5 años disfruta de una infancia feliz y contenida junto a sus seres queridos.

A.E