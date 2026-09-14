Así es la vida de Meghan Markle en Reino Unido junto al príncipe Harry: intimidad, amor y detalles inesperados

Meghan Markle sorprendió a sus seguidores con la publicación de un breve pero emotivo video en sus redes sociales, mostrando momentos cotidianos de su vida junto a su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos Archie y Lilibet. La pieza audiovisual, de apenas 34 segundos, se convirtió en una ventana a la vida familiar de la pareja en su nuevo entorno, dejando entrever una adaptación plena y llena de cariño en tierras británicas.

El video de Meghan Markle y el príncipe Harry que revela cómo es su intimidad familiar

El clip inicia con una escena de Meghan Markle y el príncipe Harry caminando de la mano por un sendero rodeado de naturaleza, en un entorno campestre que parece ser su nuevo hogar. La duquesa, con un aire relajado y sonriente, anima a alguien que los acompaña, presumiblemente uno de sus hijos, a seguir adelante en la caminata. La escena transmite una sensación de paz y sencillez, alejándose de los focos habituales y mostrando un lado más íntimo y cotidiano de la pareja real.

Meghan Markle y el príncipe Harry por un sendero//Instagram

Luego, la grabación transita hacia el interior de una acogedora sala frente a una chimenea, donde uno de los pequeños de la familia, probablemente calienta sus pies mientras disfruta de un momento tranquilo en familia. La cercanía y calidez de la escena reflejan la intención de Meghan de compartir no sólo su vida pública, sino también los momentos privados de su entorno.

Archie y Lilibet, los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry jugando//Instagram

Uno de los segmentos más entrañables muestra a Lilibet, la hija menor de los Sussex, andando en bicicleta y llevando a su muñeca en un asiento trasero. La pequeña de cinco años, con un vestido de lunares blancos y botas de lluvia. A su lado, Archie, de siete años, corre alegremente por un sendero rodeado de árboles, en una escena que parece capturar la alegría de la infancia en plena naturaleza. La música de fondo, “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!acompaña estos momentos familiares, aportando un toque de energía y felicidad.

Momentos de la nueva vida del príncipe Harry y Meghan Markle en Inglaterra//Instagram

Además, Meghan Markle muestra sus pies que llevan botas puestas y juega en un charco y en otra imagen, enfoca a su perro Pula, un labrador negro corriendo en un entorno verde. También, la duquesa filma desde la orilla de un lago, al príncipe Harry junto a sus hijos en un bote, listos para una jornada de pesca, en un día cálido.

Meghan y el príncipe Harry iniciaron una nueva vida en Reino Unido por un conmovedor motivo

Meghan Markle y el príncipe Harry estuvieron seis años viviendo en Estados Unidos y regresaron a Inglaterra el mes pasado para empezar una nueva vida junto a sus dos hijos. Actualmente, los dos son miembros de la realeza, pero no tienen funciones oficiales como si lo tienen el príncipe Guillermo y Kate Middleton

A pesar de que la pareja no tiene cargo en el reinado, decidieron darse una nueva oportunidad en Gran Bretaña, por tal motivo, inscribieron a sus hijos en un colegio británico con una matrícula de 300.000 euros. En ese caso, los duques de Sussex desembolsaron 600.000 euros por la educación de sus hijos.

El príncipe Harry y sus hijos Archie y Lilibet pescando//Instagram

El motivo del regreso a Inglaterra de Meghan Markle, es porque el príncipe Harry estaría haciendo una película sobre su madre la princesa Diana con el motivo de 30 años de su muerte que se cumple en el 2027, así lo confirmó el chef de Isabel II, Darren McGrady en la revista Hello! En este contexto, el hijo de Carlos III quiere tener el proyecto listo antes de la fecha de un nuevo aniversario del fallecimiento de su mamá.