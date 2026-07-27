Meghan Markle debutó en MasterChef Australia y el Príncipe Harry le hizo videollamada

Desde que decidieron renunciar a los beneficios que les brindaba la Corona británica a principios de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle se radicaron en Estados Unidos, donde comenzaron a llevar una vida más relajada y vinculada con sus propios intereses, lejos de los compromisos diplomáticos de la realeza. En este contexto, la princesa de Sussex desarrolló un perfil cada vez más ligado a la gastronomía y comenzó a mostrar en sus redes sociales su pasión por la cocina y la elaboración de comidas caseras. Ese interés la llevó a asumir un importante rol en la televisión australiana: este fin de semana debutó como jurado en MasterChef Australia.

El gran debut de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry

Este domingo fue un día sumamente especial para Meghan Markle, quien formó parte de uno de los formatos televisivos de mayor alcance internacional. La royal debutó como jurado invitada estrella en MasterChef Australia y sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes y al resto de los integrantes del elenco.

Meghan Markle en MasterChef Australia | Instagram

Después de lanzar su propio programa en Netflix, centrado en la gastronomía y las experiencias culinarias, la esposa del príncipe Harry volvió a incursionar en la pantalla chica para asumir el rol de jurado y ser la encargada de emitir sus propios veredictos. Su inesperada participación se produjo en el marco de la ausencia del chef Andy Allen, quien se encuentra de licencia por paternidad.

La royal fue recibida por la conductora Poh Ling Yeow, quien no dudó en hacer referencia a su título nobiliario y le preguntó con humor: “Bienvenida. ¿Debo llamarte duquesa?”. Con una sonrisa, Meghan respondió: “Oh, llámame Meghan. Por supuesto que sí”, dejando en claro desde el comienzo el tono distendido de su participación en el certamen.

Durante su presentación, también recordó su vínculo con Australia y la especial conexión que mantiene con el país. “¡Estamos tan emocionados! Nos encanta Australia. Pasamos unos días maravillosos e inolvidables. Estuvimos aquí hace casi ocho años. En aquel entonces anunciamos que estábamos esperando a Archie”, expresó. Y agregó: “Así que es como si se hubiera cerrado el círculo, aquí estamos, encantados de estar con todos vosotros y de probar comida tan rica”.

Meghan Markle en MasterChef Australia | Instagram

La llamada sorpresa del príncipe Harry a Meghan Markle

En una jornada cargada de emoción para Meghan Markle, el cariño y el apoyo de su esposo, el príncipe Harry, fueron fundamentales. Aunque no pudo acompañarla de manera presencial, el hijo del rey Carlos III se comunicó con ella a través de una videollamada por FaceTime que sorprendió a todos, incluida la propia Meghan.

“¡Hola, mi amor!”, respondió la duquesa, visiblemente emocionada. Meghan le hizo saber a Harry que tanto ella como el resto del equipo deseaban que pudiera estar presente, aunque explicó que se encontraba en Canberra, la capital de Australia, participando de un encuentro con veteranos de guerra. Durante la comunicación, el duque de Sussex elogió el estudio y la flamante jurado aprovechó para mostrarle los platos que estaban preparando, a los que calificó de “deliciosos”, además de presentarle a los demás chefs y a los concursantes.

La llamada del príncipe Harry a Meghan Markle | Instagram

La alimentación en la casa de Meghan y el príncipe Harry

Durante el desafío, los participantes tuvieron que preparar un plato “digno de una Duquesa” a partir de una selección de ingredientes realizada por la propia Meghan Markle. La royal eligió productos como miel, nueces de macadamia, cítricos, apio, nabo y algunas de sus flores comestibles preferidas. Mientras los concursantes avanzaban con sus preparaciones, la esposa del príncipe Harry compartió algunos detalles sobre los hábitos alimenticios de su familia y aseguró: “mis hijos comen coles de Bruselas”. También reconoció que en su hogar conviven gustos muy diferentes y describió las preferencias del padre de los pequeños Lilibeth y Archie: “Mi marido, que es de Reino Unido, adora la carne, las patatas y la salsa de nata”.

En contraposición, Meghan explicó que sus elecciones culinarias están marcadas por sus raíces estadounidenses, en especial por la región de California, y por su gusto por los sabores intensos. “Como buena californiana, me encanta el pescado y la carne a la parrilla y los cítricos. Me gusta usar muchas hierbas y especies naturales. Me gusta el picante en la comida, todo lo que lleva especias”, comentó. Además, reveló que comparte con Harry el gusto por las preparaciones llenas de sabor, especialmente por el curry, y contó que suelen disfrutar de carnes a la parrilla con productos de estación. “¡Le encanta el curry! Hacemos muchas barbacoas, con lo que haya de temporada. Los niños comen muy bien, tenemos mucha suerte en ese sentido”, admitió.

De esta manera, y con el apoyo incondicional del príncipe Harry, Meghan Markle hizo su debut como jueza invitada en MasterChef Australia. La royal puso a disposición sus conocimientos culinarios para evaluar a los concursantes y aportar su mirada sobre las distintas preparaciones. Durante su participación, recorrió las islas de cocina, dialogó con los aspirantes y compartió sus opiniones con el resto del jurado, en una experiencia que le permitió seguir nutriéndose en el universo gastronómico desde una nueva perspectiva.