Meghan Markle celebró sus 45 años junto al príncipe Harry en Canadá

La ex actriz que se convirtió en princesa al casarse con el príncipe Harry (41) tuvo una especial celebración por sus 45 años. Meghan Markle nació el 4 de agosto de 1981 en Los Angeles y este cumpleaños decidió pasarlo sola, con su marido, en Victoria, Canadá.

Aprovechando su viaje para asistir al aniversario cuarenta de la David Foster Foundation, la pareja comenzó el festejo con una romántica velada. Luego de la gala, sin sus niños, vivieron un íntimo brindis por el aniversario.

Meghan Markle y el Príncipe Harry

Meghan lució un vestido de Greta Constantine que acompañó con los aros de zafiros y diamantes que pertenecieron a la princesa Diana, madre de su marido. Espléndidos sorprendieron en la gala organizada en el Victoria Conference Centre, con el fin de recaudar fondos para las familias de niños que necesitan trasplantes de órganos.

Para la pareja la capital de la Columbia Británica, en el extremo sur de Vancouver, tiene un significado muy especial, ya que ese lugar fue el elegido para refugiarse cuando decidieron alejarse de la Familia Real de Gran Bretaña, a principios de 2020.

La decisión de viajar solos la tomaron luego de regresar de unas mini vacaciones de descanso total que disfrutaron junto a sus hijos Archie y Lilibet en las playas europeas.