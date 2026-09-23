Toda la verdad detrás del regreso de Harry y Meghan Markle al Reino Unido: “Felices de estar en casa”

Lentamente Harry (42) y Meghan Markle (45), con sus dos pequeños - Archie (7) y Lilibet (5) - comenzaron a readaptarse a la nueva vida desde su regreso –el 26 de agosto- al Reino Unido. “Las últimas dos semanas han sido bastante intensas… Estamos metiéndonos de lleno en el trabaja y los niños en la escuela. Pero nos sentimos muy felices… ¡Felices de estar en casa!”, expresó el hijo menor del rey Carlos III a su llegada a la gala de los Invictus Spirit Awards que se realizó en Londres.

Harry junto a la Guardia inglesa y su mascota Seamus.

La gala es organizada para los veteranos y miembros de las fuerzas armadas que enfrentan lesiones o enfermedades relacionadas con su servicio a Gran Bretaña y que este año recaudó 2.2 millones de dólares. Al evento Harry fue solo dejando en claro que él y su esposa son miembros inactivos de la familia real y que Meghan no realizará presentaciones públicas oficiales.

Harry y Meghan Markle posan felices para la cámara.

En la ceremonia, que se realizó en el Old Royal Naval Colleger, Harry fue recibido por la Guardia Inglesa y saludó a su mascota, un lebrel irlandés llamado “Seamus”. Un perro de más de 80 centímetros y 60 kilos que él ya conoce de otros encuentros. Como dos viejos amigos Harry y Seamus posaron para las fotos.

A 30 años de la muerte de Lady Di, Harry busca honrar su memoria "de la manera más significativa"

Por otro lado, el príncipe contó que con motivo del 30 aniversario de la muerte de su madre, Lady Di, están preparando un documental para honrar su memoria “de la manera más significativa” que será producido por su empresa, “Archewell Productions” y que, se emitirá por Netflix, con quien ya tienen un acuerdo preferencial.

Aunque Meghan ya no lo acompañará en los actos oficiales, Harry se mostró contento por su vuelta a Gran Bretaña y habló de su futuro proyecto que busca honrar a su madre, Lady Di.