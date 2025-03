Los cuatro vestidos con los que Mary de Dinamarca cautivó a todos por su elegancia

Mary de Dinamarca, conocida por su impecable estilo y sofisticación, demostró una vez más porque es una de las figuras más admiradas de la realeza europea. A lo largo de los años, la reina cautivó con elecciones de moda que combinan tradición, modernidad y un toque personal que la distingue, entre ellos se pueden destacar cuatro vestidos que lograron sobresaltar por su elegancia.

Mary de Dinamarca

La elegancia, una cualidad destacada en los vestidos de Mary de Dinamarca

Desde la coronación de Federico X, el 14 de febrero de 2024, Mary de Dinamarca dejó de ser princesa para convertirse en una de las reinas con atuendos más destacados de Europa. Desde su boda en 2004, la australiana marcó tendencia con cada uno de los looks que lució para galas, con elecciones de vestidos sofisticados y elegantes que logran destacar su personalidad.

Mary de Dinamarca

Para la recepción que los reyes organizaron para el pasado 4 de julio, la reina consorte se lució con un vestido largo blanco con brocados y de tintes nupciales. Este atuendo fue hecho a la medida por Teri Jon by Rickie Freeman, estaba compuesto por un corte estilo sirena, de mangas largas y cuello cerrado. Complementó su look con unos aros de diamantes que pertenecieron a la princesa Ana de Orange en su origen. .

La Casa Real compartió algunas imágenes donde se podía ver el primer retrato oficial de gala de Mary de Dinamarca junto a su esposo. En esta ocasión, la Reina se lució con una impactante vestimenta en color verde oscuro, diseño de Birgit Hallstein. Por primera vez, se la vio lucir las joyas de la Corona de esmeraldas que solo había utilizado Margarita II.

Mary de Dinamarca

Este look estaba compuesto por dos estilos de tela distintos, en primer lugar el vestido largo de terciopelo, con un cinto con un emblema del país, que lograba destacara a la perfección su figura, además en la parte superior, la prenda se completaba con una tela de lencería en el mismo tono con un diseño con flores que impactó a todos por su sofisticación, cubría los hombros y los brazos y poseía un corte chimenea en el cuello.

Uno de los atuendos más memorables de Mary de Dinamarca lo utilizó durante una cena de gala en el Palacio de Christiansborg, donde lució un vestido de la diseñadora británica Jenny Packham. Esta prenda, conocido como "Georgia", está adornado con lentejuelas de oro rosa y ribeteado con pedrería a tono.

Mary de Dinamarca

Compuesto por cuello redondo, mangas largas y un cinturón de apliques que realzaba su figura, este look no solo destacó por su elegancia, sino por la versatilidad del mismo. Esta prenda había sido utilizada ya por la monarca para su cumpleaños número 50. Completó el look con una tiara eduardina, que se convierte en collar que llegó a sus manos en mediados de 2012.

A mediados de 2022, Mary de Dinamarca lució para los retratos oficiales con motivo de sus 50 años, con un vestido hecho a la medida por el diseñador danés Lasse Spangenberg. Esta prenda fue confeccionada con puntilla francesa en color celeste pastel, lo que otorgaba un efecto de transparencia que realzó con cuentas y perlas, provenientes de España, que fueron bordadas.

Mary de Dinamarca

Por otro lado, la falda fue realizada con más de 20 metros de organza para generar mayor volumen destacando su elegancia. Esta elección también fue utilizada por la Reina en una cena de gala a con los reyes de España, a la que asistió con su esposo, el rey Federico X. Para esta celebración, completó su look con una tiara de grosella en diamantes y rubíes, joya que perteneció a la reina Ingrid.

Mary de Dinamarca demostró que la moda puede ser mucho más que una declaración de estilo; puede ser una forma de expresión personal y un medio para conectar con la historia y la cultura. Cada uno de estos vestidos cuenta una importante confección que cautiva por su elegancia, resaltando aún más la figura de la Reina como una de las Royals más sofisticadas.

VDV