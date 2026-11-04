Máxima Zorreguieta conquistó con su falda midi de jean: el detalle bordado que transformó un clásico del guardarropa

Máxima Zorreguieta se encuentra en Ghana llevando a cabo sus compromisos institucionales. Para su primer día en el país africano, eligió una falda midi de jean con detalles artesanales y la combinó con prendas básicas, un look que no pasó desapercibido y se llevó todas las miradas.

Máxima Zorreguieta impuso la falda midi de jean bordada

Máxima Zorreguieta volvió a demostrar que la elegancia también puede construirse a partir de prendas simples y fáciles de adaptar al guardarropa cotidiano. Durante su visita oficial a Ghana, la reina de Países Bajos apostó por un estilismo que tuvo como protagonista una falda midi de jean con detalles artesanales, una pieza versátil que actualiza el clásico denim y se posiciona como una de las alternativas más interesantes para llevar esta temporada.

La monarca de 55 años eligió un diseño de tiro alto, confeccionado en denim azul índigo oscuro. La prenda se ajusta en la cintura y se abre progresivamente hacia el ruedo, creando una silueta acampanada que llega por debajo de las rodillas. Su largo midi aporta movimiento y una impronta femenina, mientras que los bordados florales a tono le dan un acabado especial.

Máxima Zorreguieta impuso la falda midi de jean bordada durante su visita a Ghana



Uno de los aspectos más llamativos está en el trabajo artesanal de la tela. La falda incorpora motivos florales realizados con hilo azul oscuro y negro, con bordados en relieve y pequeños calados que generan texturas y transparencias sutiles. Estos detalles rompen con la estética tradicional del jean y convierten a una prenda clásica en una propuesta más sofisticada, sin perder su carácter informal.

Para completar el conjunto, Máxima Zorreguieta eligió una camisa blanca de manga tres cuartos con bordado troquelado, que acompañó la delicadeza de los detalles de la falda midi de jean. En lugar de recurrir a los tradicionales zapatos de salón, sumó unas bailarinas, una elección que aportó comodidad y liviandad al look. El calzado plano también permitió que la falda se llevara toda la atención.

Máxima Zorreguieta impuso la falda midi de jean bordada durante su visita a Ghana

Así, Máxima Zorreguieta logró llevar un look equilibrado, en el que los tonos neutros y las texturas bordadas se combinaron para lograr una propuesta elegante, fresca y fácil de adaptar a distintas ocasiones. La estrella principal fue, sin dudas, su falda midi de jean con detalles que reversionaron la clásica pieza.

Máxima Zorreguieta impuso la falda midi de jean bordada durante su visita a Ghana

El motivo de la visita de Máxima Zorreguieta a Ghana

La llegada de Máxima Zorreguieta a Ghana se desarrolla entre el 2 y el 5 de noviembre y forma parte de su agenda internacional como defensora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), una función que desempeña desde 2009.

Durante su estadía, la reina de Países Bajos busca conocer de cerca las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores de la población y promover herramientas que permitan mejorar su estabilidad financiera. En su primera jornada de actividades, mantuvo encuentros con agricultores para conversar sobre el acceso a créditos y seguros frente a las pérdidas de cosechas. También visitó un centro de procesamiento de frutas, un hospital y un mercado de Accra, donde dialogó con pacientes, trabajadores y mujeres emprendedoras sobre el ahorro, el acceso a servicios financieros y la posibilidad de afrontar gastos inesperados.

La visita de Máxima Zorreguieta a Ghana para conocer sus dificultades económicas y promover herramientas



La agenda de la esposa del rey Guillermo Alejandro también incluye reuniones con autoridades, representantes de entidades bancarias e inversores para impulsar políticas que favorezcan el bienestar económico de los ciudadanos. De esta manera, Máxima Zorreguieta volvió a combinar sus compromisos institucionales con una elección de moda que refleja su estilo y conquistó con su falda midi de jean. Los detalles bordados y calados de la prenda denim transformaron por completo este clásico del guardarropa, y lograron un look sofisticado y original.