Máxima Zorreguieta sorprendió con una exclusiva cartera de una diseñadora argentina en el Día de los Príncipes

El Prinsjesdag, conocido como el Día de los Príncipes, marca cada septiembre la apertura del año parlamentario en los Países Bajos y reúne a la familia real en una de sus principales celebraciones institucionales. Este año, Máxima Zorreguieta volvió a ocupar un lugar central junto al rey Guillermo Alejandro y sus hijas Amalia, Alexia y Ariane, en una jornada en la que su estilismo volvió a captar todas las miradas.

Para la ceremonia del 15 de septiembre en La Haya, la reina optó por un estilo dominado por el blanco y el negro. En el conjunto incluyó prendas que ya formaban parte de su guardarropa y las combinó con diversos accesorios, algunos de los cuales comenzaron a generar interés una vez finalizado el acto. En las primeras imágenes, destacaban la falda amplia y de color claro, la blusa negra y el tocado negro que llevaba sobre el cabello. Sin embargo, otro elemento del atuendo comenzó a llamar la atención a lo largo del día: una pequeña cartera rígida que Máxima sostuvo en diferentes momentos de la ceremonia.

Máxima en el Día de los Príncipes (Instagram: finn.design)

La historia de la exclusiva cartera argentina que usó Máxima Zorreguieta

El accesorio que utilizó Máxima Zorreguieta respetaba la misma paleta de colores elegida para el resto del conjunto, pero su origen no se había identificado de inmediato. El mismo terminó por conocerse: provenía de la Argentina. La cartera pertenece a Finn Design, la firma fundada por la diseñadora y orfebre argentina Paula Giecco. La propia marca confirmó que la reina había llevado una de sus creaciones y compartió las imágenes de la reina con el accesorio en su cuenta de Instagram.

La publicación de Finn permitió conocer un detalle que hizo todavía más particular la elección. La cartera no fue creada especialmente para el Prinsjesdag ni pertenece a una colección reciente: se trata de la Minaudière Bandoneón, un diseño realizado en Buenos Aires en 2016.

“Queen Máxima, carrying a little piece of Finn history”, escribió la firma junto a las fotografías de la monarca. En el mismo posteo presentó la pieza como “Nuestra Minaudière Bandoneón, BsAs, 2016” y recordó que habían pasado diez años desde su creación.

Así es la cartera argentina que usó Máxima Zorreguieta (Instagram: finn.design)

El modelo tiene una estructura rectangular y rígida, con terminaciones negras y superficies claras. En el frente aparece un elaborado motivo gráfico que remite al bandoneón, mientras que la parte posterior presenta una superficie clara atravesada por líneas oscuras. El archivo especializado UFO No More identificó la pieza como Finn Bandoneón Minaudiere y registró su uso por parte de Máxima el 15 de septiembre de 2026.

El bandoneón ya había aparecido anteriormente entre las referencias utilizadas por la marca. Ya en sus primeros años, la firma trabajó con pequeñas carteras vinculadas con símbolos de Buenos Aires, entre ellos el bandoneón. En 2015, una colaboración con Vicki Otero incluyó carteras que rendían tributo al instrumento y a otros elementos asociados con la identidad porteña.

La pieza mantuvo la paleta en blanco y negro elegida para el resto del estilismo. Máxima combinó una blusa negra de Natan con una falda larga de satén blanco que ya estaba en su vestidor, además de guantes negros y zapatos de gamuza de Gianvito Rossi. Vogue Nederland también identificó el clutch geométrico entre los accesorios centrales del conjunto.

El look que utilizó Máxima Zorreguieta para el Día de los Príncipes (Instagram: finn.design)

Quién es Paula Giecco, la diseñadora argentina detrás de Finn Design

Paula Giecco fundó Finn en 2015 en Buenos Aires, luego de haber vivido durante varios años en Nueva York, São Paulo y Sídney. El proyecto comenzó como un pequeño taller y actualmente desarrolla joyería, accesorios y objetos realizados artesanalmente entre Buenos Aires y Miami. La diseñadora comenzó a experimentar con piezas antiguas de baquelita que encontraba en mercados y luego trasladó esa búsqueda hacia otros materiales. Se formó en joyería contemporánea en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y continuó sus estudios en diferentes talleres de Brasil y Argentina.

El nombre de la firma también parte de su historia familiar. Finn hace referencia a la bisabuela materna de Giecco, una inmigrante irlandesa que llegó a la Argentina a comienzos del siglo pasado. La recuperación de materiales, referencias históricas y elementos de la arquitectura aparece desde entonces en distintas colecciones de la marca.

Sus diseños comenzaron a ganar visibilidad internacional varios años antes de llegar al guardarropa de Máxima. En 2017, Malba Tienda incorporó piezas de Finn, entre ellas anillos, aros, collares, pulseras y carteras clutch elaboradas principalmente en resina acrílica. El museo destacó entonces colecciones inspiradas en elementos porteños y en distintas corrientes artísticas.

La cartera que usó Máxima Zorreguieta para el Día de los Príncipes (Instagram: finn.design)

Los diseñadores argentinos que llegaron al guardarropa de Máxima Zorreguieta

Esta aparición se incorpora a una relación de Máxima Zorreguieta con distintos nombres del diseño argentino. Entre ellos se encuentra Benito Fernández, quien a lo largo de los años realizó numerosos vestidos utilizados por la reina en compromisos oficiales y celebraciones. También forma parte de ese recorrido Laura Noetinger, especializada en sombreros y tocados, cuyas creaciones fueron utilizadas por la royal en diferentes apariciones. A ellos se sumaron durante los últimos años firmas argentinas dedicadas a los accesorios, especialmente carteras.

La elección del Prinsjesdag tiene ahora una particularidad adicional. Máxima Zorreguieta llevó una creación argentina con muchos años de historia durante uno de los actos de mayor exposición del calendario de la monarquía neerlandesa. La Minaudière Bandoneón, diseñada por Paula Giecco y nacida en Buenos Aires, volvió a aparecer una década después de su creación, esta vez en manos de la reina de Países Bajos.