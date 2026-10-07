El guiño sustentable de Máxima Zorreguieta en Holanda: usó el mismo vestido por séptima vez

Desde que se sumó a la Familia Real de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta (55) se distinguió por su pasión por el mundo fashion pero también por su costumbre de repetir y reciclar outfit, una práctica inteligente, sustentable y que supo imponer como tendencia entre las royals. En su visita a Urk –a menos de dos horas del palacio-, un pueblo pesquero ubicado sobre el IJsselmeer, el lago artificial más grande de Holanda, se mostró muy simpática y comprometida con las necesidades del lugar.

Máxima cercana a los habitantes de Urk.

Viajó hasta la zona sola para interiorizarse de la vida cotidiana de sus habitantes; sobre todo por los emprendimientos, la innovación y las oportunidades que tienen los más jóvenes, además de ir hasta una residencia para personas mayores, destacando el espíritu comunitario.

El look sustentable de Máxima Zorreguieta

Y lo más llamativo de su visita a la “ex isla” fue su look. Ya que la reina rescató de su guardarropas un vestido que estrenó en 2019 en su visita a la India y que luego repitió en siete oportunidades. Un diseño boho chic de Zimmermann, el modelo “Veneto Border”, corte camisero, de largo midi, con cuello mao y mangas abullonadas, realizado en lino con estampado de lágrimas curvas o gotas de agua, más flores y vegetales, en tonos rosa con toques en salmón, con lazo de raso nude. Lo acompañó con zapatos de Gianvito Rossi y un clutch de Sophie Habsburg en beige. Llevó su cabello recogido y llamativos aros con sobrios accesorios que completaron su clásico estilismo otoñal.

Máxima y el alcade de Urk, Bart Jasper Faijer, en su recorrida por el pueblo pesquero.

Con una gran sonrisa Máxima también pasó por una tienda de robótica especializada en innovación para la industria pesquera, una cafetería y el Centro Parroquial De Poort, un espacio en el que conviven la fe, la educación, el voluntariado y el espíritu comunitario.

Máxima en su visita a una tienda de robótica especializada.

En todo momento, estuvo acompañada por el alcalde y máxima autoridad ejecutiva desde el 2024, Bart Jaspers Faijer. Quien la guió por los lugares más emblemáticos de Urk y le presentó a importantes trabajadores de sus 22 mil habitantes. Como siempre, la esposa de Guillermo Alejandro (59) se mostró muy cercana al pueblo neerlandés y no dudó en frenar su marcha por las calles para saludar a la gente y posar para las selfies.

Fotos: AFP.