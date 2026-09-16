Los looks de Máxima Zorreguieta y sus hijas, protagonistas del Día de los Principes

Como cada tercer martes de septiembre, las calles de Amsterdam –capital oficial– y de La Haya –capital política y administrativa– se tiñen de naranja, el color de la Casa Real de los Países Bajos, para celebrar el tradicional “Prinsjesdag” o “Día de los Príncipes” desde el siglo XVIII. Los reyes, Máxima Zorreguieta (55) y Guillermo (59), acompañados por sus hijas, Amalia (22), Alexia (21) y Ariane (19), lucen sus mejores galas y cumplen con todas las tradiciones de una de las fechas más importantes de su calendario, en la que el Rey da un discurso y el Gobierno expone sus planes políticos y financieros.

Qué es el tradicional “Prinsjesdag”, la ceremonia de la que participan Máxima Zorreguieta y su familia

Lo más emblemático y atractivo para los neerlandeses, es que ven a sus monarcas y a la Princesa heredera al trono recorrer las calles, desde el palacio de Noordeinde hasta el Teatro Real, en su histórica Carroza de Cristal tirada por ocho caballos.Una joya artística construida en Bruselas en 1826, con interior revestido en terciopelo púrpura, con techo en seda blanca y siete ventanas de cristal.

Máxima y Guillermo.

Esta marcha, junto a la Escota de Honor de la Caballería y el Cuerpo de Trompetistas, es acompañada por un cañonazo por minuto, por eso, los caballos que participan, reciben una instrucción especial para no asustarse con los estruendos. Mientras el Teatro Real es decorado con 300 flores a cada lado del trono –para Guillermo, uno de tres metros, en roble, tapizado en seda y terciopelo con adornos en hilos de oro y otro más pequeño para Máxima–, más 4 mil flores en todo el espacio, dispuestas en 12 arreglos en tonos rojos y rosas. Flores que luego son repartidas entre la gente.También están presentes el príncipe Constantino (hermano del rey) y su esposa Laurentien.

Máxima y Guillermo en el carruaje.

Los looks de Máxima Zorreguieta y sus hijas en el Día de los Príncipes

Máxima volvió a convocar las miradas, aunque este año se dijo que les dejaría todo el protagonismo a sus hijas. Lució un conjunto de blusa negra de manga larga y una gran falda en blanco que completó con aros de perla en forma de lágrimas y un gran broche en la cintura.Ariane, por su parte, sorprendió con un vestido que su madre estrenó en 2019, de Jan Taminiau, en bordó, ceñido al cuerpo, con capa sobre los hombros y apliques de pedrería, diadema al tono, aros y pulseras en oro. Alexia se diferenció con un vestido en verde petróleo, by Reiss, con capachal cayendo hacia atrás y un sombrero bordó, tipo fedora de la Maison Michel que le prestó su madre. Y Amalia eligió un vestido de Rachel Gilbert en verde con una capa y construcción asimétrica, al que sumó broche dorado, grandes aros, bolso de mano acharolado y stilettos; más diadema en dorado.

Máxima Zorreguita, Guillermo y Amalia de Hoilanda.

Una jornada que cumplió con todas las tradiciones, la pompa y la gala que los neerlandeses esperan de su Familia Real. Máxima Zorreguieta, Guillermo y sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane fueron los protagonistas absolutos de una de las jornadas más destacadas de cada año.