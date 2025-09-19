Es modelo y está soltero, así es el conde Félix de Dinamarca

Félix de Dinamarca atraviesa una etapa especial de su vida a sus 23 años. Hijo del príncipe Joaquín y de la condesa Alejandra de Frederiksborg, ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono, aunque desde hace un tiempo ya no tiene el título de príncipe, sino de conde, al igual que sus hermanos.

El sobrino del rey Federico X despertó gran interés tanto en su país como fuera de él gracias a su carisma y a una faceta profesional poco común entre los miembros de la realeza: la de modelo.

Félix de Dinamarca

Félix de Dinamarca: el conde modelo que está soltero

En 2022 debutó en la industria con la campaña de la firma de joyería George Hensen, muy vinculada a la monarquía danesa. Ese mismo camino ya lo había recorrido su hermano mayor, Nicolás, con quien comparte una afinidad por el mundo de la moda tras haber dejado atrás los estudios militares.

La Casa Real danesa celebró su último cumpleaños con una imagen muy especial, tomada por la princesa Marie, segunda esposa de su padre. En la foto, realizada probablemente durante las vacaciones familiares en Francia, se puede ver al joven con un corte de cabello muy corto, una camisa oscura y una media sonrisa que resalta su atractivo natural.

Félix de Dinamarca

En lo personal, Félix está nuevamente soltero. El pasado febrero rompió con su pareja, la actriz chileno-danesa Mie Sofía Elers, con quien mantuvo una relación estable durante un tiempo en España. Antes, en 2021, había sido vinculado sentimentalmente a Karen Bak. Hoy, todo apunta a que disfruta de sus 23 años con el corazón libre.

A pesar de no ser considerado parte de la Familia Real, el joven participa en actos de relevancia nacional y este año recibió un reconocimiento muy significativo: fue distinguido por su tío con la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, la más alta distinción de caballería danesa, reservada a personalidades destacadas dentro y fuera del país. Con estilo, juventud y un camino en construcción hacia el mundo de la moda, el conde Félix de Dinamarca se consolida como una de las figuras más comentadas de la nueva generación real europea.

F.A