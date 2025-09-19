Nuevo parte médico de Thiago Medina de este 19 de septiembre: comenzó la nueva intervención quirúrgica

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno al sufrir un accidente al momento que se trasladaba con su moto y fue embestido por un auto. Su cuadro de salud es complicado y este viernes se conoció un nuevo parte médico con el que se confirmó que el paciente está siendo intervenido quirúrgicamente.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

El viernes por la noche, Thiago Medina ingresó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras sufrir un accidente. Más tarde se supo que su cuadro presentaba rotura de la cuarta a la novena costilla, perforación de la clavícula, el pulmón y el hígado. Desde entonces, está con pronóstico reservado ante un cuadro crítico.

Debido a la popularidad del joven, la familia decidió comunicar los partes médicos que recibían en los que habría novedades del cuadro. Este vienes se emitió uno nuevo en el que se informó que el joven de 22 años es sometido a una nueva cirugía. "El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa", introduce este parte médico emitido desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Y continuaron: "Equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente".

Por su parte, Pía Show en A la Barbarossa indicó que la operación podría durar entre 4 y 5 horas. Y reveló: “Tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota. Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”. Asimismo, la periodista aseguró que durante la noche del jueves Thiago Medina recibió transfusiones de sangre como preparación de la intervención.

Mediante las redes sociales, el entorno íntimo de Thiago Medina continúa con el pedido de cadena de oración por él. Estos momentos se vuelven de gran importancia para la evolución de la salud del ex Gran Hermano. El próximo parte médico será este mismo viernes a las 18 hs.