La insólita justificación de Agustín Franzoni tras confirmar que tenía videos íntimos de Flor Jazmín Peña

Agustín Franzoni se refirió a una situación que involucra a Flor Jazmín Peña y generó repercusiones en distintos espacios. Tras confirmar que tenía videos íntimos de su expareja, el influencer dio una explicación que llamó la atención por su tono y contenido. La frase buscó dejar en claro que no quiso exponer a su expareja ni hacerla pasar un mal momento.

Agustín Franzoni quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un fragmento del programa Red Flag, donde participa, en el que hablaba sobre la tenencia de videos íntimos de sus exparejas. El comentario, que generó una fuerte reacción en redes sociales y en el entorno de Flor Jazmín Peña, fue rápidamente desmentido por el influencer, quien aseguró que se trató de un chiste fuera de contexto.

El episodio sucedió en los últimos días, durante una dinámica en vivo en la que los participantes respondían consignas relacionadas con vínculos pasados. En ese marco, el bailarín deslizó que conservaba material privado de sus exnovias y que incluso podría tener valor en el futuro. “Tengo un par de videítos que no voy a borrar. En un par de años capaz que salen fortuna”, expresó.

Rápidamente, la frase se volvió viral y generó incomodidad entre los seguidores de Red Flag y en el entorno de Flor Jazmín Peña, una de sus exparejas. Ante esta situación, Agustín Franzoni decidió hacer un descargo en el mismo programa, donde intentó aclarar sus dichos. “Respecto a lo que sucedió ayer, nada. Subieron un clip, fuera de contexto. Quería aclarar que fue un chiste, que no tengo ningún flash drive con videos de mis exs ni nada”, comentó.

Según explicó, el comentario surgió en medio de un juego de parejas y no tenía intención de ser tomado en serio. A su vez, el artista sostuvo que quienes lo conocen y siguen el programa saben cómo es su humor y que no interpretaron sus palabras como una confesión real. “Creo que de hecho nadie comentó nada y pasó porque se entendió que fue en chiste”, agregó.

Sin embargo, reconoció que el tema no era apropiado para bromear y que no creyó que su chiste iba a escalar tanto. “Obviamente, no avalo ese tipo de chiste. Sé que no es un tema para hacer chistes y no estoy de acuerdo, pero son cosas que pueden suceder estando al aire hablando”, argumentó Agustín Franzoni.

Por su parte, el influencer también se refirió a las críticas que recibieron sus compañeros por no haberlo frenado en el momento. “Quería hablar con mis compañeros que también los criticaron porque no me frenaron, pero creo que ellos saben que yo no soy así y sería incapaz de hacer algo de eso”, señaló, intentando desligar al resto del equipo de la polémica.

