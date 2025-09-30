Sofía de Suecia: de estrella de realities a princesa respetada por su compromiso social

Sofía de Suecia pasó de ser una joven que buscaba abrirse camino en el mundo del espectáculo a convertirse en una de las figuras más queridas de la monarquía europea. Nacida en Täby en 1984, Sofía Hellqvist se mudó a Estocolmo a los 18 años para estudiar y trabajar. Camarera, vendedora y empleada en distintas empresas, sostenía su vida mientras buscaba oportunidades en la moda. Su gran salto llegó al ser elegida Miss Slitz 2004, lo que le dio notoriedad y la llevó a participar en el reality Paradise Hotel.

El camino de Sofía de Suecia: de estrella de realities a princesa

Aunque su pasado en la televisión y como modelo generó polémica en su país, Sofía tomó una decisión que marcaría su destino: mudarse a Nueva York para estudiar contabilidad. Allí volvió a trabajar como camarera y conoció de cerca el ambiente nocturno de la ciudad, aunque pronto decidió regresar a Suecia para comenzar una nueva etapa. Fue entonces cuando su camino se cruzó con el del príncipe Carlos Felipe, segundo hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia.

Sofía de Suecia y Carlos Felipe

Su relación comenzó en 2010 y, pese a la resistencia inicial de parte de la familia real y de la opinión pública, el vínculo se consolidó rápidamente. En 2014 se anunció su compromiso y, al año siguiente, la pareja celebró una boda digna de cuento en la capilla del Palacio Real de Estocolmo. Durante la ceremonia, Sofía sorprendió a todos al dedicarle una canción a su marido, mientras él mismo había diseñado las alianzas de matrimonio. La luna de miel los llevó a las islas Fiji, en un inicio de vida matrimonial cargado de gestos románticos.

En 2016 nació el primer hijo de la pareja, Alexander, duque de Södermanland, un año más tarde llegó Gabriel, duque de Dalecarlia, y este año nació la pequeña Inés. Los pequeños ocupan lugares destacados en la línea de sucesión al trono y consolidaron la imagen de una familia unida.

Sofía de Suecia, Carlos Felipe y su hija Inés

Con el tiempo, Sofía dejó atrás la sombra de su pasado mediático y construyó un perfil sólido dentro de la realeza. A través de la fundación que comparte con su esposo, impulsa campañas contra el ciberacoso y se involucra en proyectos sociales. Su reconocimiento se potenció durante la pandemia, cuando tomó un curso de enfermería básica y trabajó en un hospital de Estocolmo, colaborando con tareas de asistencia y desinfección.

Hoy, Sofía de Suecia es vista como un ejemplo de superación y dedicación. Diez años después de su boda, su transformación la posiciona como una princesa respetada, comprometida con su rol y muy admirada en su país.

F.A