Luego de que trascendiera que Joan Collins interpretará el papel de Wallis Simpson, duquesa de Windsor, en una próxima película biográfica titulada "The Bitter End", su trágica muerte en 1986 volvió a ser noticia.

Así fueron los últimos años con vida de Wallis Simpson al lado de su polémica abogada

Tres meses antes de cumplir 90 años, Wallis Simpson falleció en Francia a causa de una bronconeumonía, según el Washington Post. Fue enterrada junto a su esposo, Eduardo VIII, en el Royal Burial Ground en Frogmore House. Sus últimos días estuvieron marcados por una escalofriante historia que tiene a su abogada Suzanne Blum como protagonista.

Según trascendió, años antes de su fallecimiento, sufrió total control y manipulación de su apoderada. Blum se apoderó de sus bienes, a tal punto que vendió objetos de valor sin el consentimiento de la propia Wallis Simpson. Además, la aisló por completo de sus amigos y allegados generando así un vacío emocional en ella. Aunque eso no fue todo ya que también se encargó de supervisar y alterar la imagen de Wallis en los medios para también manipular su imagen pública.

Wallis Simpson (Crédito: Daily Herald Archive at the National Media Museum)

La secretaria de Wallis, Johanna Schutz, reveló que Blum ejercía una “influencia satánica” en ella y aseguró que la mujer fingía una apariencia para encubrir sus acciones claramente perjudiciales para la duquesa de Windsor. En este sentido, expresó que la integrante de la realeza se encontraba afligida tras la muerte de su marido, el rey Eduardo VIII, quien para poder casarse con Simpson renunció al trono porque se trataba de una mujer divorciada dos veces. Por esta razón, habría caído en las redes de su letrada.

Hugo Vicklers, biógrafo de la familia real, también se refirió a los manejos de Suzanne Blum y la describió como una "figura satánica que empleaba el manto de las buenas intenciones para ocultar su malevolencia interior".

Wallis Simpson y su esposo, Eduardo VIII. (Crédito: Daily Herald Archive at the National Media Museum)

Ahora sus últimos momentos con vida se contarán en la pantalla grande con el filme "The Bitter End" y con Joan Collins en la piel de Wallis Simpson. En 2023 en diálogo con el diario "The Guardian", contó cuando el mismo se encontraba la etapa de preproducción: "Es la historia real de los últimos años de la duquesa de Windsor tras la muerte del duque. Fue maltratada por la mujer que se apoderó de ella y le quitó sus objetos, su dinero, y la dejó prácticamente en la indigencia... Cuando la ves, primero estaba ánima y rodeada de sus jóvenes seguidores, pero luego poco a poco fue destruida por las circunstancias. Es un guion muy bueno y un gran papel para mí. Siempre me ha fascinado Wallis, porque creo que fue injustamente tratada".

Aún no se sabe cuándo el largometraje biográfico llegará a los cines, pero lo que sí se sabe hasta el momento es que en mayo pasado comenzó su rodaje en dos lugares, Londres y París, con la intención de retratar a la perfección sus últimos días. De esta manera, se contará el terrible final de Wallis Simpson.