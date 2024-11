El mundo de la realeza británica volvió a estar en jaque por las recientes declaraciones y publicaciones de Laura Warshauer, una cantante estadounidense que compartió sus días de universidad con Kate Middleton y el príncipe William. A través de sus redes sociales, Laura no solo rememoró su amistad con la ahora princesa de Gales, sino que también despertó sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

La mujer, nacida en Nueva Jersey, fue una de las amigas más cercanas de Kate Middleton durante su paso por la Universidad de St Andrews, en Escocia. En esos años, el príncipe William comenzaba su relación con Kate, y juntos formaban un trío inseparable junto a Laura. Vivían en los dormitorios de St Salvator's Hall, y según reveló la cantante, solían compartir salidas juntos.

La amistad entre Warshauer y Kate parecía genuina. De hecho, en 2011, con motivo de la boda real, Laura les dedicó una canción titulada "To Will and Kate, meet me at exit 109", donde recordó aquellos días universitarios. En una entrevista de ese año, la cantante describió a Kate como "la persona más dulce, cariñosa y genuina que conozco".

Las fotos que encendieron la polémica

Hace unos meses, Laura sorprendió a sus 66.000 seguidores en Instagram al publicar una foto inédita junto a una joven Kate Middleton, tomada durante su primer año de carrera. En la imagen, ambas aparecen sonrientes en una fiesta, y Warshauer aprovechó la ocasión para recordar con cariño los momentos compartidos con la princesa.

Sin embargo, lo que comenzó como un gesto aparentemente inocente levantó sospechas entre los seguidores de la realeza. Laura volvió a publicar recientemente la misma foto, acompañada de más detalles sobre el contexto de aquella época, justo en el momento en que promocionaba su nuevo libro titulado "Mi creatividad me está matando".

El movimiento despertó críticas y teorías entre los fanáticos de la corona, quienes se preguntan si la cantante está intentando capitalizar su conexión con Kate Middleton para obtener atención mediática y promocionar sus proyectos personales.

Aunque Laura asegura tener solo buenos recuerdos de Kate y William, su insistencia en compartir estas imágenes y detalles del pasado generó dudas sobre sus intenciones. En el texto que acompañaba la publicación, la cantante escribió: "Tengo recuerdos preciosos de Kate. Es increíble verla brillar e inspirar al mundo con su compasión y valentía".

En una entrevista pasada, confesó que, al conocer a Kate, pensó: "Guau, es encantadora", mientras que del príncipe Guillermo recordó su carácter sencillo y accesible.

VO