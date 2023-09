La princesa Alexia cumplió la mayoría de edad a mediados de este año y eso significa que ya puede participar de eventos protocolares de la realeza obligatoriamente. Sin embargo, la noticia de su primer acto en solitario sorprendió al pueblo holandés ya que le ganó por antelación a su hermana Amalia, heredera al trono, quien aún no encabezó ningún acto real por su cuenta.

Alexia de Orange le gana a la princesa Amalia y presentará su primer acto real en solitario

La revista española Vanitatis explicó que la princesa del medio le ganó de mano a su futura reina, ya que hasta ahora Amalia siempre estuvo en compañía de sus padres o de su abuela en todos los actos reales, como fue en la reunión previa a la coronación de Carlos III en Inglaterra.

Alexia no tiene los mismos privilegios que Amalia, como por ejemplo cobrar un sueldo a pesar de que la heredera renunció a él, ya que no ocupará ningún cargo fundamental en la monarquía. Pero este detalle no la exime de estar presente en eventos importantes, sobre todo luego de haberse ausentado por estar estudiando en Gales, de la misma manera que le ocurrirá a Ariane de Orange por haber comenzado sus estudios en Italia.

Alexia de Orange junto a Máxima Zorreguieta

La segunda hija de la argentina será la encargada de bautizar una embarcación en Róterdam que pertenece a la asociación juvenil Young Van Oord, según Vanitatis, que forma parte de la empresa familiar de la corona holandesa. Además del bautismo, Alexia deberá conocer el buque por dentro y establecer contacto con la tripulación.

Pero este no es el único evento que está en manos de la adolescente de 18 años, ya que a mediados de septiembre debutará en el Día del príncipe donde se realiza la apertura del parlamento holandés y el rey Guillermo leerá el presupuesto del Estado, para luego trasladarse en una carrosa como hace la corona británica.

La graduación de la princesa Alexia en el internado de Gales

En el evento del año pasado, Amalia sí estuvo presente junto a sus padres y este año se sumará la princesa Alexia. Muchos holandeses están expectantes a los comportamientos de la joven, ya que fue calificada por la prensa europea como la rebelde de la familia.