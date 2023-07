La princesa Alexia enfrenta una etapa de muchos cambios tras cumplir la mayoría de edad y haberse graduado del internado de Galeas, donde estudió su Bachillerato Internacional junto a la princesa Leonor de España. La joven de 18 años tomó una importante decisión sobre su futuro luego de que Máxima Zorreguieta le prohibiera dedicarse a la música.

La importante decisión de la princesa Alexia luego de la prohibición de Máxima Zorreguieta

La segunda hija de la argentina siempre fue conocida en la prensa europea como la princesa rebelde. Alexia enfrentó varios rumores de escándalos e incluso protagonizó uno cuando descubrieron que tenía una cuenta secreta de Instagram. Estas situaciones y su ambición por ser cantante plantaron muchas dudas sobre su futuro .

La joven se graduó hace unos meses de su internado de Gales, donde estudió para comprender las relaciones internacionales entre los países y las actividades benéficas para aportar su ayuda como rol de una monarquía. Sin embargo, Alexia decidió que se tomará un año sabático, al igual que hizo su hermana Amalia, para pensar bien a qué se quiere dedicar.

La graduación de la princesa Alexia

La información la compartió la revista HOLA España y reveló que la princesa expresó que "Quiero esperar un poco más para hacer planes de futuro. He tenido dos años repletos de acontecimientos, así que creo que lo mejor para mí ahora es tener un año sabático", en una rueda de prensa.

La noticia no fue tan impactante para los reyes de Holanda, quienes años anteriores tuvieron que hacer reflexionar a su hija acerca del motivo por el que no podía dedicarse a a música. Alrededor de sus 12 años, la princesa quiso participar en el concurso de La Voz Kids, pero su título nobiliario no se lo permitió.

La foto oficial de la Casa Real de Holanda por la mayoría de edad de la princesa Alexia

Según distintas fuentes, la princesa Alexia habría considerado dedicarse a la música, pero eso le costaría todos sus privilegios reales, por lo que la joven desistió de aquel sueño. Por el momento, evalúa sus posibilidades mientras sigue apoyando la misión de su familia.