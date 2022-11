Aseguran que Jeffrey Epstein intentó extorsionar a la Reina Isabel II y que el príncipe Andrés es inocente 

A finales del 2020 el diario británico Daily Mail publicó una investigación en la que indicaba que el príncipe Andrés estaba implicado en el caso Epstein. Desde entonces, el hijo de la fallecida Reina Isabel II fue acusado de tráfico sexual de menores, motivo por el cual perdió su título y rol dentro de la institución, y decidió apartarse de la esfera pública. Luego del estreno del polémico documental “Prince Andrew: BANISHED”, un asesor financiero aseguró que el pedófilo intentó chantajear a la monarca a través de su hijo.

John Bryan, un millonario financiero tejano, que estuvo vinculado con Sarah Ferguson, la ex mujer del príncipe Andrés, confirmó que Jeffrey Epstein planteó extorsionar a Isabel II a través de un mecanismo que ejecutaba con diferentes empresarios. El plan del pedófilo era utilizar al duque de York para atraparlo en situaciones comprometedoras y así poder chantajear a la monarca.

“La gente siempre pregunta cómo Jeffrey Epstein hizo su dinero, la realidad es que diferentes hombres ricos le pagaron para evitar el escándalo. Hizo cientos de millones de dólares de esta manera. Intentó atraer a Andrés a su red, pero su objetivo final era la Reina. Creo que Andrés es inocente. Si hubiera estado involucrado en encuentros sexuales como se ha afirmado, Epstein lo habría usado para sobornar a Isabel II para que le pagara millones” afirmó Bryan en Daily Mail.

El asesor financiero reveló que el duque de York actuó con mayor inteligencia que el pedófilo, ya que nunca le dio las suficientes herramientas para que ejecutara la extorsión. Además, aseguró que su supuesta participación en actos sexuales y las acusaciones de presunto abuso sexual que Virginia Guiffre realizó contra el hijo de la Reina Isabel II, podrían ser falsos.

Escándalo Real: un nuevo documental expone que el príncipe Andrés es "demasiado sexual"

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, y luego de haber estado implicado en el caso de Jeffrey Epstein y vinculado a una red de tráfico y abuso sexual, el príncipe Andrés protagoniza un nuevo escándalo. El nuevo documental titulado “Prince Andrew: BANISHED” expone la realidad del hermano del Rey Carlos III al revelar que una enorme cantidad de mujeres lo visitaban en el Palacio de Buckingham.

En la producción, un ex oficial de seguridad de la Familia Real británica, que trabajó en la protección de Buckingham desde 1998 a 2004, afirma que diferentes mujeres visitaban al hijo de la fallecida Reina Isabel II cada dos días, independientemente de la hora.

“Solíamos bromear entre nosotros diciendo que debía de tener una puerta giratoria en su dormitorio. La cantidad de mujeres que entraba y salían de allí, literalmente cada dos días alguien venía a verlo y siempre era una mujer diferente cada vez” expresó Paul Page. Luego el ex oficial de Buckingham explicó el caso de una mujer que apareció una noche y le insistió a que la dejara pasar ya que debía encontrarse con el royal.

Aquel día, los miembros de seguridad se disculparon y expusieron sus razones por las que no podían dejarla entrar hasta no tener la confirmación de sus superiores. En ese momento, la mujer no dudó en contactar al príncipe Andrés. “Pudimos escuchar la conversación y en un momento le dijo ‘Que se ponga cualquiera de los oficiales’. Uno de mis colegas tomó el teléfono y entonces el príncipe le gritó ‘Escúchame, gordo imbécil. Si no dejas entrar a mi invitada, voy a bajar’” aseguró el oficial.

Además de exponer el poco respeto que tenía el hijo de la Reina Isabel II por el personal de Buckingham, y el caso de cuando estuvo encarcelado por una estafa inmobiliaria para hacerse de fondos para su adicción al juego, el biógrafo real Phil Dampier asegura en el documental que el príncipe Andrés tiene una obsesión con el sexo.

