Este domingo Camilla Parker Bowles cumple 75 años y todo el pueblo de Reino Unido está expectante ante la celebración del aniversario de natalicio de la futura reina consorte. La Familia Real británica celebrará el cumpleaños con una pequeña cena familiar, y la duquesa de Cournualles estará acompañada de su esposo, el príncipe Carlos y sus hijos Tom Parker Bowles y Laura Lopes, junto a sus nietos.

Camilla Parker Bowles celebra su cumpleaños nº 75 con un nuevo retrato

"¡Deseando a la duquesa de Cornualles un muy feliz 75 cumpleaños!" publicó la cuenta oficial de Instagram de la Familia Real británica, junto a una foto de Camilla con una de sus mascotas.

A lo largo de este semestre se llevaron a cabo distintas celebraciones con motivo del cumpleaños de la futura reina consorte británica. Una de ellas fue la gran fiesta que organizó la revista The Oldie en el National Liberal Club de Londres a donde acudieron celebridades como Jeremy Itons, el chef Rock Stein, el ex arzobispo de Canterbury Rowan Williams y el compositor Andrew Lloyd Webber, entre otros.

Camilla Parker Bowles inicia un nuevo año de vida con un escenario muy distinto al que se podría haber imaginado hace 20 años atrás. Durante las celebraciones del Jubileo de la Reina Isabel II en junio de este año, la monarca británica expresó su deseo de que la duquesa de Cournualles se convierta en la futura reina consorte de Reino Unido. Según una encuesta de The Mirror, el 55% de los británicos está a favor de que Camilla sea la Reina consorte.

Con motivo del aniversario de natalicio, Clarence House publicó esta mañana un nuevo retrato de Camilla, en el que se la ve relajada posando con un vestido azul de flores estampadas, diseñado por Sophie Dundas. La esposa del príncipe Carlos está sentada en un sillón de mimbre verde en su jardín de Ray Mill House, con una taza de té y una fuente de duraznos en la mesa. El retrato fue capturado por el fotógrafo especializado en la familia real, Chris Jackson.

El nuevo escándalo que golpea a la Familia Real Británica y toca de cerca al príncipe Carlos:

The Sunday Times aseguró que entre 2011 y 2015, el príncipe Carlos recibió en mano tres lotes en efectivo por un valor de 3 millones de euros. El heredero al trono británico y sus organizaciones benéficas volvieron a despertar sospechas al recibir una maleta del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, entre otros donativos en efectivo, quien fue primer ministro de Catar entre 2007 y 2013 y ministro de Exteriores de 1992 a 2013.

El nuevo escándalo que golpea a la Familia Real Británica y toca de cerca al príncipe Carlos



Según el periódico, no hay indicios de que se haya cometido una ilegalidad. En la Circular de la Corte, la lista de compromisos oficiales asumidos por cualquier miembro de la realeza, no figura ninguna reunión de las tantas que mantuvo el hijo de la Reina Isabel II con el jeque. Cualquier miembro de la Familia Real británica puede aceptar cheques en nombre de una organización benéfica, pero no dice nada al respecto de recibir sumas de dinero en efectivo.

Si bien no hay indicios de ilegalidad, las maletas con dinero en efectivo aumentan las dudas en torno a la gestión de las organizaciones benéficas del príncipe Carlos, quien asumió mayores funciones reales por la avanzada edad de la monarca británica. Además, The Sunday Times confirmó que la policía está investigando desde febrero al ayudante más cercano de Carlos, que prometió títulos y la ciudadanía a un millonario saudí a cambio de que hiciera donativos benéficos, sin que el príncipe heredero supiera.

Según la investigación, el jeque de 62 años entregó en un primer momento a Carlos, un millón de euros repartidos en bolsas de la tienda de lujo londinense Fortnum & Mason. En otra oportunidad, el príncipe heredero recibió una bolsa con la misma cantidad en una reunión privada en Clarence House.

Según el periódico, los ayudantes pidieron a la entidad bancaria Coutts, que se ocupa del patrimonio de la monarquía, que recogiera las maletas y bolsas. Luego el banco depositó el dinero en las cuentas del Fondo Benéfico del Príncipe de Gales, que distribuye las subvenciones a los proyectos del príncipe y para su finca en Escocia. Un portavoz de palacio aseguró que “se aplicaron los procedimientos de gobernanza previstos, pero no asegura que se siguieron los procesos correctos”.

