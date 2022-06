Este domingo The Sunday Times aseguró que entre 2011 y 2015, el príncipe Carlos recibió en mano tres lotes en efectivo por un valor de 3 millones de euros. El heredero al trono británico y sus organizaciones benéficas volvieron a despertar sospechas al recibir una maleta del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, entre otros donativos en efectivo, quien fue primer ministro de Catar entre 2007 y 2013 y ministro de Exteriores de 1992 a 2013.

El nuevo escándalo golpea a la Familia Real Británica y toca de cerca al príncipe Carlos

Según el periódico, no hay indicios de que se haya cometido una ilegalidad. En la Circular de la Corte, la lista de compromisos oficiales asumidos por cualquier miembro de la realeza, no figura ninguna reunión de las tantas que mantuvo el hijo de la Reina Isabel II con el jeque. Cualquier miembro de la Familia Real británica puede aceptar cheques en nombre de una organización benéfica, pero no dice nada al respecto de recibir sumas de dinero en efectivo.

Si bien no hay indicios de ilegalidad, las maletas con dinero en efectivo aumentan las dudas en torno a la gestión de las organizaciones benéficas del príncipe Carlos, quien asumió mayores funciones reales por la avanzada edad de la monarca británica. Además, The Sunday Times confirmó que la policía está investigando desde febrero al ayudante más cercano de Carlos, que prometió títulos y la ciudadanía a un millonario saudí a cambio de que hiciera donativos benéficos, sin que el príncipe heredero supiera.

El nuevo escándalo golpea a la Familia Real Británica y toca de cerca al príncipe Carlos

Según la investigación, el jeque de 62 años entregó en un primer momento a Carlos, un millón de euros repartidos en bolsas de la tienda de lujo londinense Fortnum & Mason. En otra oportunidad, el príncipe heredero recibió una bolsa con la misma cantidad en una reunión privada en Clarence House.

Según el periódico, los ayudantes pidieron a la entidad bancaria Coutts, que se ocupa del patrimonio de la monarquía, que recogiera las maletas y bolsas. Luego el banco depositó el dinero en las cuentas del Fondo Benéfico del Príncipe de Gales, que distribuye las subvenciones a los proyectos del príncipe y para su finca en Escocia. Un portavoz de palacio aseguró que “se aplicaron los procedimientos de gobernanza previstos, pero no asegura que se siguieron los procesos correctos”.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo inauguran su primer retrato juntos:

Luego de la celebración del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, el condado de Cambridge celebra su Día en un evento que cita alrededor de 6000 personas para recaudar fondos con fines caritativos. Los duques de Cambridge acudieron al Hipódromo de Newmarket donde hubo música en vivo, espectáculos de danza, exhibiciones y la inauguración del primer retrato de Kate Middleton y el príncipe Guillermo juntos en el Museo Fitzwilliam.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo inauguran su primer retrato juntos



En la semana que cumplió 40 años, el príncipe Guillermo y Kate Middleton asistieron al Día del Condado de Cambridge. Para la ocasión, la duquesa lució un vestido de mangas ¾ de la firma LK Bennett con estampado multicolor, con forma evasé y largo midi. Kate combinó su look con un delicado abrigo de verano en azul cielo de largo midi, un bolso de mano de ante en color azul nuevo de Emmy London y zapatos a juego de la misma firma.

Los duques de Cambridge inauguraron su primer retrato juntos, un cuadro pintado al óleo realizado por Jamie Coreth. La obra estará expuesta al público en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge desde este jueves, y los primeros en verlo oficialmente fueron sus protagonistas. La pintura se expondrá allí por un período de 3 años para luego exponerse en otras galerías de la región.

“He pretendido mostrar a ambos relajados y accesibles, al igual que elegantes y con dignidad. Un balance entre su vida pública y privada” expresó su autor.

En la obra de Jamie Coreth se puede ver a Kate Middleton luciendo un vestido verde de manga francesa de la firma The Vampire’s Wife y zapatos en tonos verde de Manolo Blahnik. En su pecho, la duquesa lleva un broche de perlas de la Reina Isabel II, que perteneció a la princesa Augusta de Hesse, y consiste en una gran perla rodeada de diamantes. Además, Middleton luce aros y una pulsera de cuatro cadenas de perlas que pertenecieron a Lady Di. Acompañando a su esposa, el príncipe Guillermo luce un traje y corbata.

FF