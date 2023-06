Carlos III es el nuevo monarca de Inglaterra y, junto a Camilla Parker Bowles, está llevando a cabo su reinado. Por ahora, todo viene bien, aunque ya ha tomado algunas decisiones que resultaron polémicas en el Reino Unido, para bien o para mal. Para empezar, una de las cuestiones más polémicas que se planteó al comenzar su reinado fue que se propuso reducir los gastos de la Corona. Por muchos fue tomado de buena manera, pero algunos miembros de la realeza se opusieron, como su hermana, la princesa Ana.

Hace tan solo un mes desde que Carlos III y Camilla Parker Bowles fueron coronados y se convirtieron en los reyes de Gran Bretaña, pero el monarca ya se puso manos a la acción y planteó con total seguridad la primera mediada para favorecer su propósito: reducir el gasto estatal por parte de la Corona. Según informaron fuentes oficiales, el hijo de la difunta reina Isabel II renunciará a su finca en Llwynywermod en Gales.

La propiedad en Gales a la que renunciará el rey Carlos III

Durante mucho tiempo, la finca en Llwynywermod fue la base de operaciones de Carlos III cuando se encontraba en Gales y la visitaba concurrentemente con Camilla Parker Bowles en sus momentos de descanso. Esta casa de campo cuenta con más de 75 hectáreas y fue adquirida allá por el 2007. En su momento, la propiedad se compró por 1.4 millones de euros.

Particularmente, desde que falleció Isabel II, Carlos III estuvo pagando un costoso alquiler para usar la residencia, que será cancelado a partir de este verano. Según comentan desde el Palacio de Buckingham, Gales es un país que el monarca adora, ya que pasó gran parte de su vida estudiantil allí, y por eso le cuesta renunciar a esta propiedad.

El Rey Carlos III y Camilla Parker Bowles sufrieron un ataque a huevazos

A pesar del cariño que le tiene Carlos III a la casa de campo en Llwynywermod, el monarca está decidido en cumplir su objetivo, por lo que no lo dudó. Además, hay otra razón que impulsó esta decisión: ya hace bastante que el esposo de Camilla Parker Bowles no visita la región y se prevé que no lo hará recurrentemente a partir de ahora.

En el momento en que compraron esta lujosa casa de campo, se necesitaron casi dos años enteros y más de dos millones de euros para poder poner el lugar en óptimas condiciones y transformarla al gusto de Carlos III. Luego de esta remodelación, Llywynywermod pasó a tener muchas habitaciones, tres cabañas y una sala de eventos que solía ser un granero.

La encargada de supervisar esta obra fue Annabel Elliot, hermana de la actual monarca Camilla Parker Bowles. El diseño interior cuenta con textiles, algunas antigüedades y lujosas cerámicas que visten la casa de una manera perfecta para el monarca. Además, anteriormente Lywynywemod contaba con un establo que en esta refacción fue reconstruido para convertirse en un hermoso comedor.

NL.