La princesa Ana está en descuerdo con el rey Carlos III con la idea de monarquía reducida

La princesa Ana habló sobre el reinado del rey Carlos III a tan solo días de la coronación en la abadía de Westminster. Anteriormente, la hija de la difunta reina Isabel II tuvo lindas palabras hacia la figura del nuevo monarca, pero ahora discrepó con una iniciativa que tuvo. Fue en una entrevista que le dio al periodista Anne Arsenault en CBC News que se distanció de la monarquía reducida, el modelo al cuál apunta su hermano en su reinado.

La princesa Ana, que tendrá un rol protagonista en la coronación del rey Carlos III, comentó en la entrevista que no está de acuerdo con el soberano británico de aplicar un modelo de monarquía reducida. "Bueno, creo que lo de 'adelgazar' la monarquía se dijo en una época en la que había más gente para que pareciera un comentario justificable", opinó la hermana del monarca. Entonces, el periodista le comento que "el mundo cambia", a lo que respondió: "Cambia un poco, es decir, no parece una buena idea desde mi punto de vista. No estoy segura de qué más podemos hacer".

La princesa Ana junto a la reina Isabel II, su madre

Con respecto a la idea de monarquía reducida, la princesa Ana no dudó en comentar que, con más o menos miembros en la familia real, "la monarquía proporciona, con la Constitución, un grado de estabilidad a largo plazo que en realidad es bastante difícil de lograr de otra manera". También habló respecto a la adaptación que está teniendo Carlos III a la Corona, luego de asumir como rey repentinamente tras la muerte de la reina Isabel II. "Bueno, ya sabía lo que esperarse porque lleva un tiempo ejerciendo, y no creo que cambie. Al fin y al cabo, está comprometido con su propio nivel de servicio y eso seguirá siendo así", comentó.

En cuanto a la gran coronación que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster, el rey Carlos III le otorgó a la princesa Ana un rol protagonista en la ceremonia que pondrá sobre su cabeza la corona. Ejercerá como Gold-Stick in-Waiting o Palo de Oro, que es la persona a la cuál el monarca le confía su seguridad personal durante el desfile que harán los nuevos reyes desde la abadía hasta el Palacio de Buckingham, una vez terminada la ceremonia de coronación. "Es un papel que se me preguntó si me gustaría tener y dije que sí. No en vano resuelve mi problema de vestimenta", bromeó la hermana del soberano.



Carlos III y Camilla Parker Bowles serán coronados el próximo sábado

En su rol de Gold-Stick in-Waiting, la princesa Ana estará en el caballo detrás de los reyes Carlos III y Camilla Parker Bowles. Luego, mientras los reyes vuelven al Palacio de Buckingham, la Palo de Oro dirigirá una gran procesión que contará con 6 mil integrantes de las fuerzas armadas. Según comentaron fuentes cercanas a la corona, la razón por la que Carlos III le otorgó este rol a su hermana es obvia: "La está recompensando por su lealtad e inquebrantable devoción a la labor frente a todo lo demás. El rey considera que su hermana es una confiable teniente y este es el ejemplo perfecto de estar relación".

