Carlota Casiraghi y Estefanía de Mónaco, las grandes ausentes en la gala de Mónaco

La tradicional fiesta que cada año se realiza en honor al nacimiento del fallecido príncipe Rainiero III, -reducida esta vez en número de invitados, por la pandemia-, tuvo dos importantes ausentes: la princesa Estefanía de Mónaco, hermana menor de Carolina y Alberto y su sobrina Carlota Casiraghi.

Como cada 19 de noviembre, la corona monegasca se prepara para la gran celebración del Día Nacional de Mónaco que comenzó con la misa en la catedral de Mónaco y no hubo, como otros años, el desfile militar que los monarcas acostumbraban a presenciar desde el balcón principal del palacio.

Los primeros en llegar al tempo fueron los hijos de Carolina y Estefanía y más tarde Stefano Casiraghi, Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, Louis Ducruet y su mujer Marie Chevallier y la pequeña Alejandra de Hannover.

Si bien la ausencia de Carlota no llamó la atención, dado que desde hace 3 años la joven decidió no participar más de este evento, llamó la atención que Estefanía de Mónaco no haya estado en el lugar y se convirtió en la gran ausente de la gala.

