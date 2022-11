Dua Lipa apuntó sin piedad contra el Mundial Qatar 2022

A menos de una semana del inicio del Mundial Qatar 2022, las polémicas no se han hecho esperar. Mientras la fiebre por el fútbol se siente, comienzan a surgir los nombres de los famosos que dirán presente en la inauguración. Pero hubo una cantante en particular que no dudó en manifestarse en contra de la organización. Se trata de Dua Lipa.

A través de sus redes sociales, Dua Lipa aseguró que no asistirá a la contienda mundialista, hasta que el país organizador respete los derechos humanos. Es importante recordar que varias instituciones han acusado a Qatar de vulnerar la integridad de muchas personas a lo largo de la construcción de los estadios. Además, es bien sabido que la sociedad qatarí es extremadamente conservadora y apegada al islam.

"Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas de garantizar los recursos humanos que hizo cuando consiguió organizar el Mundial", escribió Dua Lipa en su comunicado, haciendo alusión al cambio de estatutos que hubo en la FIFA en el 2017 donde adoptó la política de protección a los derechos básicos, aunque en el 2010, cuando adjudicó a la nación asiática la sede del torneo lo hizo sin ninguna condición.

De esta manera, los fanáticos de la intérprete de "Future Nostalgia" conocieron la información de que su cantante preferida no estará en Qatar 2022. A pesar de que Dua Lipa exige respeto a los derechos humanos, la organización está lejos de dar su brazo a torcer, y mantienen las diferentes reglas polémicas como prohibir las manifestaciones de afecto de personas homosexuales.