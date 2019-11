El curioso secreto que une a Marcelo Tinelli con el príncipe William

Poco trasciende sobre el día a día de los royals y de hecho, es común imaginarse que su vida en la monarquía lejos está de ser como la de cualquier mortal. Pero a veces, algunos de los miembros de la corona se encargan de contar alguna que otra intimidad que sorprende por lo "común" que puede llegar a ser su rutina. En esta oportunidad, quien reveló un detalle desconocido sobre su familia fue -ni más ni menos- que el príncipe William. En un evento de caridad confesó un secreto sobre su mujer y hasta dejó entrever su costado más "cholulo".

El hijo de Lady Di dijo que el show favorito de televisión de Kate Middleton es "Strictly Come Dancing", es decir la versión del "Súper Bailando" que en el Reino Unido es producido por la BBC. El príncipe aseguró haber visto el programa junto a su mujer y su suegra, Carole Middleton, a quienes señaló como las verdaderas fans.



En el evento William se cruzó con el cast del ciclo y se encargó de entablar una cordial charla para comentarles sobre el fanatismo de las Middleton. No es muy loco imaginarse que de vivir en la Argentina, seguramente tanto William como Kate y su suegra serían fanáticos de Marcelo Tinelli y no se perderían ningún momento del show.

¿Se suma la realeza al Bailando 2020? No es mala...