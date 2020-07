El ex marido de Carolina de Mónaco fue llevado a un neuropsiquiátrico

Si bien están separados de hecho, Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover, aún siguen siendo marido y mujer para la ley. El príncipe, quien vive en Austria, no encuentra la paz en su vida. Ni siquiera el nacimiento de sus nietos, los mellizos de su hijo Christian, lograron que se pueda calmar. Ernest fue protagonista de un gran escándalo el que comenzó con una serie de episodios dignos de un largometraje.

Ayer a la madrugada, los servicios de emergencia de Grünau im Almtal, recibieron el llamado desesperado de un hombre que decía que lo querían asesinar. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con una pareja que se sorprendió por la presencia de los efectivos, dado que no sabían nada de la llamada. Inmediatamente buscaron al príncipe quien se encontraba en el pabellón de caza que tiene en su finca.

"Skandalprinz" Ernst August von Hannover will in seinem Jagdhaus in Oberösterreich von Polizisten geschlagen worden sein. Das behauptet der 66-Jährige im „Krone“-Interview und zeigt seine Verletzungen.https://t.co/RBP5qvEluI pic.twitter.com/CqhngMTTzR