El look de Máxima Zorreguieta para la muestra "Royal Embroidery: Stories and Crafts"

Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, estuvo presente en el Museo Textil de Tilburg de aquél país, para la inauguración de la muestra "Royal Embroidery: Stories and Crafts". Lo que llamó la atención de todos los invitados no fue la presencia de la monarca, si no que fue el look que eligió para la ocasión. Máxima eligió un conjunto bicolor en el que no faltó el tono anaranjado tan característico del país neerlandés. El outfit corresponde a la empresa belga Natam.

La vestimenta consistía en un conjunto en tela jacquard con estampados para ambas prendas. Sin embargo, para la parte superior utilizó un top´en tonos entre amarillo y anaranjados, manteniendo los colores de la realeza Orange. Mismo color y estampa para un turbante. Por su lado, para la parte inferior, Máxima eligió una falda que tapa las rodillas, en un tono azul y estampas florales en color anaranjado. Sin dudas, contrastes de colores que no es común en la reina.

Máxima Zorreguieta y un look bicolor en jaquard.

Esta elección de tonos y colores en la vestimenta, no suele ser común ni habitual en los looks de Máxima. La esposa del rey Guillermo de Orange tiene cierta preferencia en los tonos monocolor y colores sobrios. Lo que sí comparte el look en la muestra del Museo Textil de Tilburg con las tradicionales prendas, son los bordados floreados. El jacquard es una tela con un tejido específico realizado por el telar mecánico de Joseph Marie Jacquard, y es una de las más elegidas por Máxima Zorreguieta.