Quién es el nuevo compañero de la reina Isabel II para no sentirse sola

En el próximo Trooping The Colour, la reina Isabel II no estará sola como ocurrió el año pasado en Windsor. El desfile con el que se celebra el 95º cumpleaños de la monarca, tampoco regresará el 12 de junio a Londres, ya que en esta oportunidad la reina podría estar junto a parte de la familia real británica. Su primo el duque de Kent ocupará el lugar del duque de Edimburgo, como lo hizo en 2013 mientras el príncipe Felipe se recuperaba de una cirugía. Desde su retirada de la vida público no tuvo sustituto, pero tras su fallecimiento, la Casa Real habría considerado oportuno que el primo hermano de la reina esté con ella tratando así de que no se sienta sola en estos difíciles momentos de duelo.

Edward George Nicholas Paul Patrick nació el 9 de octubre de 1935 en Londres como miembro de la familia real británica, y ostenta el título de duque de Kent desde los seis años, cuando falleció su padre, Jorge, duque de Kent -cuarto hijo del rey Jorge V y la reina María- en un accidente aéreo en 1942 durante la guerra.

El príncipe Eduardo de 85 años es primo hermano de la reina Isabel a través de sus padres y también era primo del duque de Edimburgo porque su madre, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, era prima hermana del príncipe fallecido. Es uno de los miembros más discretos de la Casa de Windsor a pesar de la cantidad de compromisos que reales que continúa realizando. Fue el primer miembro de la familia real británica en realizar un viaje oficial a China en 1979 y ha promovido el comercio y las exportaciones británicas en Europa, Japón, Australia y Oriente Medio. Presidente de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth, ha ejercido como Consejero de Estado cuando la reina ha tenido que viajar al extranjero, y está involucrado en más de 140 organizaciones benéficas. Presidió la Asociación de Fútbol entre 1971 y 2000, papel que ‘heredó’ el príncipe Guillermo en 2006. A los 18 años se alistó en la Real Academia Militar de Sandhurst y se graduó como secundo teniente en 1955. Aunque se retiró del ejército en 1976 ocupa varios cargos de alto nivel, de ahí que vista en en momentos destacados con uniforme militar.

Hasta el nacimiento de August Philip Hawke, el hijo de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, ocupaba el puesto 37 en la línea de sucesión al trono británico. El duque de Kent es hermano de Alexandra, Lady Ogilvy (84), y Michael de Kent (78), recientemente envuelto en un presunto escándalo por ofrecerse para poner en contacto a unos falsos empresarios con el Kremlin aprovechando su estatus como miembro de la realeza.

Casado con Katherine Workley desde 1961, a quien conoció en una base militar, juntos son padres de tres hijos: George, conde de St. Andrews, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor. Como muchos miembros de la familia, entre ellos Michael de Kent y su esposa o también el príncipe Guillermo y Kate Middleton, viven en el palacio de Kensington. En concreto, en Wren House, una de las pocas casas en los terrenos del palacio. Entusiasta del tenis, no se pierde Wimbledon donde, en alguna ocasión, se le ha visto con los duques de Cambridge.

